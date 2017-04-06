"AKP'nin yurt dışı skandalları bitmek bilmiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, yurt dışında yaşayan seçmenlere referanduma yönelik Başbakan Binali Yıldırım imzalı mektup gönderilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bingöl, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçmen bilgilerini deşifre ettiğini belirtti ve yaşanın skandal olduğunu söyledi.

Bingöl’ün açıklaması şöyle:

“2015 yılında yurt dışında yaşayan seçmenlere Başbakan Ahmet Davutoğlu imzalı gönderilen mektup ciddi tartışmalara ve vatandaşlarımız açısından ciddi sıkıntılara neden olmuştu. Hatta yurt dışında yaşayan bazı vatandaşlarımız yaşadıkları ülkelerdeki resmi kurumlara başvurarak şikayette bulunmuşlardı.

Anlaşılan AKP yurt dışındaki vatandaşlarımızın yaşayacakları sorunları önemsemiyor ki aynı yanlışı yineledi. Bu kez de Başbakan Binali Yıldırım imzası ile yurt dışındaki vatandaşlarımıza referanduma yönelik bir mektup gönderdiler. Başbakan Binali Yıldırım kendilerine YSK tarafından verilen yurt dışı seçmen kütüğünü deşifre ederek, yurt dışındaki seçmenlere bir mektup göndermiş ve onları ciddi sıkıntıya sokacak durum tekrar yaratılmıştır. Bu durumun yarattığı sıkıntının büyüklüğü bize yapılan başvurulardan anlaşılmaktadır. Bazı vatandaşlarımız yine yaşadıkları ülkelerde suç duyurusunda bulunacaklarını belirtmişlerdir.

"Ayrıca AKP 2008 yılında çıkarttıkları yurt dışında seçim propagandası yapma yasağını da kendi eliyle ihlal etmektedir. Bunun ileride uluslararası düzeyde çok ciddi hukuki sorunlar doğuracağı açıktır.

"Maalesef bu mektup kişisel verilerin korunmasını da ortadan kaldırmakta, kişisel verilerin izinsiz kullanımına sebep olmaktadır. Çifte vatandaşlık sahibi yurttaşlarımızın yaşadıkları ülkenin vatandaşlığının da sorgulanmasına yol açacaktır. Yabancı ülke vatandaşlarının kişisel verilerinin bir siyasi partiye verilmesi , o ülke kanunlarının da ihlali anlamını taşımaktadır. Bu mektup Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında yeni krizlerin habercisi niteliğindedir.

"AKP yine yasa dinlemeden ve yurt dışındaki çifte vatandaşlık sahibi seçmenlerimizin zor duruma düşmesine bakmadan, daha önce de yaptığı gibi, yine son derece olumsuz bir referandum süreci götürmektedir. “