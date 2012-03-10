'AKP’nin yükselişinin temelinde 1980 darbesi var, AKP bu darbenin sonucu'

T24 - Wikileaks'in yayımladığı Stratfor maillerinde, AKP'nin bir darbe partisi olduğu ileri sürülürken, Stratfor'un Türkiye ve Ortadoğu sorumlusu Reva Bhalla'nın ABD'deki Türk Büyükelçiliği'nde görüştüğü yüzbaşının, "AKP’nin yükselişinin temelinde 1980 darbesi var. Darbelerin nedenine değil, sonuçlarına bakarım. AKP bu darbenin sonucu’” dediğini aktardı.

Taraf gazetesinde "AKP darbe ürünü" başlığıyla yayımlanan (10 Mart 2012) Wikileaks kriptosu şöyle:

"AKP darbe ürünü"



Stratfor yazışmalarında, tıpkı ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kriptolarında olduğu gibi, somut bilgi içeren istihbaratlardan en ufak etkinliklerde yapılan dedikodulara kadar her şey kayıtlara alınmış. Ortadoğu ve Türkiye uzmanı analisti Reva Bhalla, Atatürk’ün ölüm yıldönümünü anmak için Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde düzenlenen bir etkinlikte, F-35 savaş uçakları ile ilgili bir eğitim nedeniyle Amerika’da bulunan havacı bir yüzbaşı ile olan ilginç diyaloglarını aktarmış.

Kokteyl ve akşam yemeği sırasında hedefini Türkiye’de siviller ile askerler arasındaki ilişki hakkında daha fazla şeyler öğrenebilmek olarak koyan Bhalla, Yüzbaşı ile koyu bir sohbete dalmış. Bhalla, askerin Türkiye’nin yurtdışında artan etkisinden “büyük gurur” duyduğunu not ederken, buna karşın dış politikadaki İslami çizgiden de rahatsız olduklarını fark etmiş.

Bhalla, askerlerin Ergenekon’u AKP’nin kendilerini denetlemek için kullandığı bir silah olarak gördüğünü yazmış. Birkaç kadehin ardından Yüzbaşı’nın “günah çıkararak” konuşmaya başladığını yazan Bhalla, ordunun AKP karşısındaki çaresizliği ile ilgili şu ifadeleri aktarıyor:

“AKP halkın desteğine sahip olduğu ve ekonomiyi güçlü tuttuğu sürece bu destek devam edecek. Bu konuda ‘ne yapabiliriz’ diyor, ‘Darbe mi yapacağız? AKP’nin yükselişinin temelinde 1980 darbesi var. Darbelerin nedenine değil, sonuçlarına bakarım. AKP bu darbenin sonucu’.”



Ordu açılımdan rahatsız



Bhalla sohbeti sırasında ordunun Kürt açılımdan rahatsız olduğunu anladığını belirtiyor. Kendinin Alevi, babasının Kürt olduğunu, babaannesinin Ermeniler tarafından büyütüldüğünü, kuzeninin Kürt Yahudisi olduğunu, ama buna rağmen kendini Türk olarak tanımladığını söyleyen Yüzbaşı da buna istisna değilmiş. Bir askerî ataşenin bununla ilgili kendisine şu benzetmeyi yaptığını söylüyor: “Ya Obama aniden El Kaide’nin 11 Eylül saldırganlarını Amerikan toplumuna yeniden entegre etmeyi düşünseydi, siz Amerikalılar ne hissederdiniz.” Bhalla ayrıca Büyükelçi ile askerî personel arasında büyük bir gerginlik de sezmiş. Bhalla, Büyükelçi’nin askerlere kaba davrandığını, askerlerin ise arkasından “diplomat becerilerine sahip olmadığı”, hatta “bir sohbet esnasında bile doğru dürüst konuşmadığı” gibi eleştiriler yaptığını da es geçmiyor.

Türkiye-İsrail ilişkileri ile ilgili ise Mavi Marmara olayına rağmen askeri sanayide ilişkilerin kuvvetli olduğunu öğrenen Bhalla Türkiye’nin İsrail’deki araştırmaları finanse ettiğini ve İsraillilerin geliştirdiği ürünleri on katına sattığı bilgisini almış.

Bu arada Bhalla Atatürk portrelerinin sayısı karşısında bir hayli şaşırmış: “Tanrım, Atatürk HERYERDE. Türklerin kurucularını ne kadar idolleştirdiğini görmek hayret verici.”