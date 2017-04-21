AKP’nin YSK Temsilcisi Recep Özel: Kanunlar bazen hukuka uygun olmayabilir!

AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu’ndaki (YSK) temsilcisi Recep Özel, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yapılan itirazlara dair ret kararını “Kanunlar bazen hukuka uymayabilir" sözleriyle değerlendirdi. Özel, “Asıl olan seçmen iradesini korumak" şeklinde konuştu.

"Kanun devleti mi olacağız, hukuk devleti mi?"

Özel, RS FM’de Yavuz Oğhan’dan Bidenunudinle’de konuştu. Özel şu ifadeleri kullandı:

“YSK’nın iptal kararıyla ilgili bir tereddüdümüz yoktu. Çünkü referandumun iptalini gerektirecek hiçbir bulgu ve husus yoktu. Önemli olan seçmenin iradesi. Kanun devleti mi olacağız, hukuk devleti mi? Kanunlar bazen hukuka uymayabilir, kanun maddeleri adil olmayabilir. Burada YSK hukukun gereğini yerine getirmiştir. Merak etmeyin önümüzdeki süreçte zaten seçim kanunları tamamen değişecek. Değişmesi lazım.”

Özel, YSK’dan mühürsüz oy pusulalarının kabul edilmesini istediğini şöyle açıkladı:

“Seçim günü birçok mühürsüz oy pusulalarının ve zarflarının kullanıldığı bilgisi geldi. Bunun altını çizerek söylemek gerekir, ilk defa bu seçimde sandık kurulu başkanları kurayla belirlendi. Eskiden bunlar devlet memurları arasından seçiliyordu. Seçilen kişiler içinde yeterince eğitim verilmemiş arkadaşlar olabilir. Geçen seçimde oy torbaları sandık kurulu başkan ve üyelerine 48 saat önce iletilmişken, bu seçimde bazı güvenlik sebepleriyle seçim sabahı gönderildi. O yüzden sandık görevlileri, oy pusulalarının hepsini mühürleyememiş olabilir. Mühür şekli bir unsur. Gerçek bir seçmene fligranlı, sahtesi yapılması mümkün olmayan bir oy pusulası verilmişse asıl olan seçmenin iradesini korumaktır."

"Sahte oy pusulasıyla ilgili hiçbir iddia yok, herkes oy pusulalarının gerçek olduğunda hemfikir.”

"Halkın oyuna çıkmak YSK'nın görevi"

Referandumun iptaline ilişkin talepleri eleştiren Özel, “Asıl olan seçmen iradesini korumak. Halkın oyuna sahip çıkmak sandık kurulunun ve YSK’nın görevi. Seçmenin kabahatinin olmadığı, fligranlı, sahtesi yapılması mümkün olmayan bir oy pusulası verildiği bir durumda, esas unsur olan oy verme hakkı ve yönetime katılma istek ve arzusunu yok saymak seçmen iradesine saygısızlık olur” dedi.

'Tutanak tutulsaydı da ne kadar oy pusulasının mühürsüz olduğu bilinseydi iyi olmaz mıydı' sorusuna ise, Özel, "Eğer oylar sayıldıktan sonra YSK böyle bir karar verseydi çok daha tartışmalı olurdu. Oylar daha sisteme düşmeden, kimin ne oy aldığı belli olmadan karar vermekle çıkması muhtemel büyük tartışmaların önüne geçti" diyerek cevap verdi.

Türkiye'de mühürsüz oy pusulalarının kabul edilip, yurt dışı oylarının iptal edilmesi kararını da değerlendiren Özel, "O karar şu anda İl Seçim Kurulu’na gitti, orada o karar kaldırılır. Sadece 4 oy torbasında sorun oldu. YSK kararı doğrultusunda iptal edilir" dedi.

İtirazların seçmen iradesine ters olduğunu dile getiren Özel, "Asıl olan seçmenin iradesinin sandığa doğru olarak yansıması mı, değil mi? YSK, seçmen iradesinin doğru bir şekilde yansıtılması için her türlü kararı almaya yetkilidir. Bunda hiçbir tereddüt yok" şeklinde konuştu.