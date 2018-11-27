AKP'nin Yozgat belediye başkan adayı Celal Köse kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Yozgat Belediye Başkanı adayının il başkanı Celal Köse olduğunu açıkladı.

Celal Köse, 1972 yılında Yozgat’ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini Yozgat’ta tamamlayan Köse Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Köse, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi anabilim dalı Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans yaptı.

İnşaat, akaryakıt, gıda ve madencilik gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Köse, siyasete Refah Partisi Gençlik Kollarında başladı.

23 Ağustos 2017 AKP Yozgat İl Başkanlığına atandı. Halen Yozgat İl Başkanlığı görevini yürüten Celal Köse evli ve 2 çocuk babası.