AKP'nin yeni vitrini!

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İşte Ak Parti'nin yeni vitrini:



1953 Bilecik doğumlu. Erdoğan’ın “Nabi Hoca” diye hitap ettiği danışmanı. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu. Doktorasını iletişim alanında yaptı. 1990 öncesi Zaman Gazetesi’nde genel yayın danışmanlığı yaptı. Sonraki yıllarda Kanal 7 televizyonunda program yaptı ve Yeni Şafak gazetesinde yazarlık, yöneticilik görevlerinde bulundu. Muhafazakâr çevrelerin yayın organlarında “Abdullah Karaca ve Enes Harman” takma adlarıyla yazılar kaleme aldı. “Molla Kasım” takma adıyla mizah yazıları yazdı. 1994’te belediye başkanlığını kazandığı seçimde Tayyip Erdoğan’ın iletişim politikasını yürüttü. Belediye başkanlığı döneminden itibaren Erdoğan’ın en yakınında yer aldı. AK Parti iktidarında Başbakanlık müşaviri olarak bu konumunu sürdürdü.35 yaşında. Almanya’nın Ziegen şehrinde doğdu. Üniversite eğitimini İngiltere’de University of Hertfordshire’da tamamladı. Erdoğan’a yakın isimlerden Cüneyd Zapsu’nun danışmanlığından sonra Başbakanlık Özel Kalem Müdür Yardımcılığı’na getirildi. Çok iyi derecede İngilizce ve Almanca’sıyla Erdoğan’ın tercümanlığını yaptı. 8 yıl boyunca Erdoğan’ın karakutusu olarak kapalı görüşmelerin tanığı oldu. Babası Sinan Kılıç, belediye başkanlığı döneminde Erdoğan’ın özel doktoruydu. Dedesi İlyas Kılıç, CHP’nin 5 dönem üst üste Samsun’dan milletvekili seçilen efsanevi siyasetçiydi. Amcası Büyükelçi Serdar Kılıç ise geçen yıl Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olarak atandı.1960 Kahta doğumlu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. İslamcı camianın izlediği dergilerde yöneticilik yaptı. Erdoğan’la arkadaşlığı çok eski. 1980 öncesi Milli Türk Talebe Birliği, Akıncılar Derneği’nde muhafazakar gençlik hareketlerine katıldı. RP il başkanlığı döneminde Erdoğan’ın danışmanlığını yaptı. Kapatılan HADEP’te bir dönem genel başkan yardımcılığında bulundu. İslamcı siyasetin değişimini anlattığı “Yemyeşil Şeriat Bembeyaz Demokrasi” adlı kitabında, “İslamcı oluşum ve düşüncenin birçok aşamasında aktivist ve teorisyen olarak bulunmuş bir isim” olarak tanıtılıyor.62 yaşındaki Mardin doğumlu Güler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Güler, İçişleri Bakanlığı’nda çeşitli görevler üstlendi. Güler, geçen yıl ortasında yeni kurulan Kamu Güvenliği Müsteşarlığına atandı. Matematik öğretmeni Neval Hanım’la evli olan Güler 2 çocuk babası.42 yaşında. İstanbul doğumlu. Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. Muhafazakar kesimden Mehmet Metiner, Davut Dursun, Ali Bulaç gibi isimlerle Yeni Zemin dergisini çıkardı. Bu yayın organını tanımlarken “İslami camia içerisinde değişim-dönüşümü, demokratikleşmeyi savunan bir dergiydi” diyor. Tayyip Erdoğan’a genel başkanlığı döneminde Davos’ta bir konuşma metni yazmasıyla A Takımı’na girdi. Yıllarca Başbakan’ın kürsü konuşmalarını yazan 10 kişilik ekibin başında yer aldı. AK Parti’nin kuruluşunda “Muhafazakar Demokrasi” kitabıyla yeni politikayı tanımladı. 8 yıl boyunca Başbakan’ın tüm temaslarından not alarak, vakanüvislik yaptı. 2007’de doçent oldu. Kendisini anlatırken “Babam CHP’li ve hızlı solcu olmasına rağmen ben küçüklüğümden beri muhafazakardım” diyor.61 yaşındaki Bozkır, 38 yıl 6 aylık uzun diplomasi yaşamının ardından siyasetin yeni yüzleri arasına katıldı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Bozkır, yurt dışı görevlerinin yanı sıra merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in özel kalem müdürlüğü ve dışişleri başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. Bükreş’te büyükelçiliğin yanı sıra AB nezdindeki daimi temsilcilik görevlerinde bulunan Bozkır, Dışişleri Bakanlığı’ndaki AB’den sorumlu müsteşar yardımcılığının ardından da AB Genel Sekreterliğine getirildi.Köksal 63 yaşındaki Köksal, mesleğe kaymakamlıkla başlayıp çeşitli illerdeki valiliklerinin ardından emniyetin patronluğuna yükseldi. Gaziantep, Tekirdağ, Malatya, Denizli, Adana, Bursa ve İzmir valilikleri yapan Köksal, AK Parti dönemindeki Bursa Valiliği sırasında hayata geçirdiği “Kırsal Kalkınma Sevgi Köyü Eğitim ve Spor Vadisi” başta olmak üzere birçok projesiyle dikkatleri üzerine çekti ve iki yıl üst üste “Yılın Valisi” ödülünü aldı.40 yaşındaki eski milli futbolcu Şükür, 20 yılı aşkın futbol yaşamı boyunca Türkiye ligleri ile Avrupa kupalarında en çok gol atan Türk oyuncu. Milli Takım’la dünya 3’üncülüğünün yanı sıra Galatasaray’la UEFA ve Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Üç yıl önce futbolu bırakan Şükür, o tarihten bu yana futbol yorumculuğu ve köşe yazarlığı yapıyor. Evli ve 3 çocuk babası.45 yaşındaki Ensarioğlu, merkez sağ kökenli. DYP’li eski bakanlardan Salim Ensarioğlu’nun yeğeni olan Ensarioğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanlığı görevlerini yürütüyordu. Bölgede PKK eylemlerine karşı çıkışlarıyla tanınan Ensarioğlu, son olarak Demokratik Toplum Kongresi’nin “Demokratik Özerklik” projesine açıktan itiraz etmiş, bu konudaki itirazlarını yayınladıkları bir bildiriyle duyuran Diyarbakır’daki sivil toplum örgütlerinin bu çıkışının mimarları arasında yer almıştı. Dicle Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İşletme Bölümü mezunu olan Ensarioğlu, 25 yıldır Diyarbakır’da inşaat işiyle uğraşıyor.56 yaşındaki Çorum-Alaca doğumlu Uslu, liseyi bitirdikten sonra hayata işçi olarak atıldı. 1976’da Hak-İş’in kuruluşuyla birlikte sendikacılığa başladı. 1980-1995 yılları arasında Hak-İş’te eğitim, Öz Gıda İş’te genel sekreterlik yapan Uslu, 3 Aralık 1995’ten itibaren Hak-İş ve Öz Gıda İş’te genel başkan oldu. AK Parti’nin, Hüseyin Tanrıverdi ve Agah Kafkas’ın ardından Hak-İş’ten 3’üncü transferi olan Uslu, geçen dönem de teklif almış ancak sendikacılığı tercih etmişti.