T24 LogoT24 Logo
Gündem

"AKP'nin yaptırdığı ankete göre, Erdoğan yüzde 50+1'i geçemiyor"

"İyi Parti - Saadet Partisi ittifakına destek veririm' diyenlerin oranı yüzde 32"

15 Nisan 2018 13:21

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Şu araştırma sonuçlarını açıkla kardeşim” dediği anketin, AKP'de hayal kırıklığı yarattığı iddia edildi. Erdoğan'ın oy oranının yüzde 44 olduğu ileri sürüldü. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'ye düzenlediği Zeytin Dalı harekâtının, AKP - MHP ittifakına katkısının yüzde 1 civarında olduğu öne sürüldü.

"İyi Parti - Saadet Partisi ittifakına oy verir misiniz?"

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, aynı ankette katılımcılara "İyi Parti - Saadet Partisi ittifakına oy verir misiniz?" diye sorulduğu, "evet" diyenlerin oranının yüzde 32 olduğu iddia edildi. 

Katılımcıların, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vereceksiniz" sorusuna verdiği ileri sürülen yanıtlar ve yüzdeleri ise şöyle:

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Yüzde 26
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 20.2
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici: Yüzde 21
CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç: Yüzde 18
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ: Yüzde 22 çıktı. 

ETİKETLER

AKPanketTayyip ErdoğanMeral AkşenerKemal Kılıçdaroğluİlker Başbuğ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24