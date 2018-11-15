AKP'nin yaptırdığı ankete göre Ankara'da oy oranları ne?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AKP'nin Ankara için yaptırdığı anket sonucunu paylaştı. Ankete göre AKP Ankara'da yüzde 40 oy alıyor.



Acet'in, ”AK Parti’nin anketlerinden hangi sonuçlar çıkıyor?” başlığıyla (15 Kasım 2018) yayımlanan yazısında HDP'nin oy oranına yer vermeyerek şu rakamları paylaştı:

Ak Parti: Yüzde 40

CHP: 26

MHP: 12,5

İyi Parti: 8

Bu aritmetik üzerinden fikir egzersizi yapıldığında, Ak Parti’nin 2014 seçimlerine göre 4 puan geride olmasına rağmen ikinci parti CHP ile aradaki farkın bir hayli yüksek olduğu görülüyor.