AKP'nin Uşak belediye başkan adayı Mehmet Çakın kimdir?

AKP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Uşak Belediye Başkan adayı İl Başkanı Mehmet Çakın oldu.

Mehmet Çakın kimdir?

Mehmet Çakın, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini bitiren Çakın 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

AKP İstanbul Gençlik Kolları kurucu üyesi olan Çakın, İstanbul'da il genel meclisi üyeliği de yaptı.

MÜSİAD Uşak Şubesi Kurucu Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Çakın, evli ve iki çocuk babası.

İyi derecede İngilizce bilen Çakın, 22 Ocak 2018'den itibaren AKP Uşak İl Başkanlığı görevini yürütüyordu.