AKP'nin Tokat belediye başkan adayı Eyüp Eroğlu kimdir?

AKP'nin Tokat Belediye Başkan adayı mevcut belediye başkanı Eyüp Eroğlu oldu.

Eyüp Eroğlu kimdir?

Eyüp Eroğlu, 1977 yılında Tokat’ta doğdu. İlköğrenimini Tokat Cumhuriyet İlkokulunda, orta ve lise tahsilini Tokat imam hatip Lisesinde tamamladı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisans öğrenimine başladı. 1999 yılında Hukuk Fakültesi eğitimini tamamladı. 2001 yılından itibaren Tokat’ta serbest avukatlık mesleğini icra etmektedir. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışmaları olan Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yine bir dönem Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. Orta düzeyde İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Eyüp Eroğlu, Tokat Belediyesinin mevcut belediye başkanıdır.