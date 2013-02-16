'AKP'nin Suriye politikası, Türkiye'yi hedef haline getiriyor'

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Türkiye'nin Kürtlere karşı Arapları desteklediğini belirterek, "Türkiye, Beşar Esad-muhalefet çatışmasında Esad’ı, Kürt-Arap çekişmesinde ise Kürtleri karşısına alıyor" dedi.

Sedat Ergin, Hürriyet gazetesinde "Suriye'de bataklığın içine atlamak" başlığıyla yayımlanan (16 Şubat 2013) yazısında, Türkiye'nin Suriye politikasını değerlendirdi. Ergin yazısında özetle şunları söyledi:

"Türkiye’nin Suriye’deki içsavaşta hasımlarının sayısını ikiye çıkartmış olmasıdır. Türkiye, Beşar Esad-muhalefet çatışmasında Esad’ı, Kürt-Arap çekişmesinde ise Kürtleri karşısına alıyor.

Ayrıca Suriye’deki Kürtlerle çatışma seçeneğine doğru gidilmesi, Türkiye’nin kendi içinde başlattığı İmralı ile diyalog sürecinin mantığı ve gerekleriyle de çelişiyor.

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Türkiye’nin geçmişte -sınırlı istisnalar hariç- bölgedeki çatışmalara karışmama şeklindeki mesafeli politikasının artık tarihe karıştığını söyleyebiliriz. Türkiye, yeni dönemde açıkça bir komşu ülkenin içsavaşında, doğrudan müdahil olma politikasına yönelmiştir.

Bu şekilde müdahil olmak, hiç şüphe yok ki uzun süreli çok büyük riskleri de davet ediyor. Suriye’deki içsavaşın uzun yıllara yayılma ihtimali gözden uzak tutulamaz. Beşar Esad devrilse bile, Suriye’deki içsavaşın devam etmesi muhtemeldir.

AK Parti hükümetinin, Suriye’de bu kadar bariz bir şekilde taraf haline gelmesinin en büyük riski, Türkiye’yi çıkarlarına bastığı aktörlerin misillemelerine açık hale getirmesidir. Mesajlaşma yöntemi olarak sıkça patlayan bombaların dilinin tercih edilmesi, Ortadoğu’nun bir gerçeğidir.

Geçen pazartesi günü Hatay Cilvegözü sınır kapısında yaşadığımız tecrübede bunu görmüş olmamız gerekir."