AKP'nin MKYK toplantısında neler konuşuldu?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelen AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları çerçevesinde yürütülen 17 Aralık operasyonu ve yerel seçimler değerlendirildi. Alınan bilgiye göre, toplantıda, 17 Aralık operasyonunun sıradan bir yolsuzluk olayı olmadığı belirtilerek, hedefin AKP ve hükümet olduğu görüşü dile getirildi.

Toplantıda ayrıca, yerel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine dikkat çekilerek kavganın bitmediği ve bu sürecin 2015’e kadar sürebileceği ifade edildi. Başbakan Erdoğan, MKYK'nin etraflıca ele aldığı 17 Aralık operasyonuna dikkat çekerek, yerel seçimler için sıkı çalışılması talimatı verdi. AKP, yerel seçimlere kadar her işi bırakıp yerel seçim için çalışacak. Hatta, bu süreçte zorunlu olmadıkça başka bir iş yapılmayacak.

Eski milletvekillerinden geri dönüş dilekçeleri

MKYK'da, çok sayıda eski milletvekilinin partiye dönüş dilekçeleri gündeme geldi. Partiyle ilişkisini kesmiş 10'dan fazla eskimillet vekilinin, "Bu sıkıntılı süreçte partinin yanında olmak istiyoruz" dedikleri belirtildi. Bu milletvekillerinin yeniden üye yapılması konusunda bir karar ise çıkmadı.

Alınan bilgiye göre MKYK’da, son gelişmelerin vatandaşlar üzerindeki etkisinin anketlerle ölçülmesi de kararlaştırıldı.