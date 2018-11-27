AKP'nin Sivas belediye başkan adayı Hilmi Bilgin kimdir?

AKP'nin Sivas Beledeyi Başkan adayı, 24'üncü dönem AKP Milletvekili Hilmi Bilgin oldu.

Hilmi Bilgin kimdir?

Hilmi Bilgin, 26 Mayıs 1972'de Sivas Kangal Alacahan'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Bilgin, SSK Sivas İl Müdürlüğünde kurum avukatı olarak görev yaptı. Bilgin, bir süre sonra buradaki görevinden istifa ederek avukatlık yaptı. Sivas Barosu Disiplin ve Yönetim Kurulları Üyeliği, Sivas Baro Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde resmi ve fahri görevler üstlendi.

24. dönemde AKP'den Sivas Milletvekili seçilen Bilgin, Anayasa Komisyonu Üyeliği yaptı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Bilgin, evlidir.