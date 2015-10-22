AKP'nin seçim reklamında THY indirimini kullanmasına tepki

AKP'nin 1 Kasım seçimleri öncesinde hazırlanan reklam filminlerinden bir tanesinde, yüzde 50'den fazlası halka açık olan Türk Hava Yolları’nın öğrencilere yönelik yaptığı indirimleri kullanılmasını eleştiren CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, “Türk Hava Yolları, AKP’nin seçim vaatlerinde kullanabileceği bir şirket değil, halka arzı yapılmış ve borsada işlem gören ticari bir şirkettir” dedi.

THY'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, şirket kampanyasının AKP reklam filminde kullanılmasına değinmeyerek, yapılan indirime dair mevzuatı hatırlatarak, “Türk Hava Yolları benzer uygulamaları geçmiş dönemlerden bu yana yapmaktadır öğrenci, genç, yaşlı, aile indirimi gibi uygulamalarımız ticari çalışmalarımızın gereği olarak yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Sermaye Piyasa Kurulu'nun (SPK) konuyla ilgili harekete geçmesi gerektiğini söyleyen eski SPK Başkanı Doğan Cansızlar ise, “Halka açık bir şirketle ilgili ne hükümet ne de siyasi partiler kalkıp, bilet fiyatlarının indirileceği şeklinde bir reklam kampanyası yürütemez. Bu suçtur” yorumunu yaptı.

"Türk Hava Yolları, AKP’nin seçim vaatlerinde kullanabileceği bir şirket değil"

Hurriyet.com.tr'nin haberine göre, AKP'nin 1 Kasım seçimlerine yönelik olarak hazırlanan bir reklam filminde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun sesinden THY tarafından öğrencilere yapılan indirimlerin yer almasını eleştiren CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, “Türk Hava Yolları, AKP’nin seçim vaatlerinde kullanabileceği bir şirket değil, halka arzı yapılmış ve borsada işlem gören ticari bir şirkettir. Bu şirketin herhangi bir siyasi partinin seçim çalışmalarına malzeme yapılması, kasten zarara uğratılması şirket yöneticilerinin ve sorumluların hem hukuki hem de cezai anlamda sorumluluklarını doğurur” diye konuştu.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden hurriyet.com.tr’ye yapılan açıklamada ise, “Türk Hava Yolları benzer uygulamaları geçmiş dönemlerden bu yana yapmaktadır öğrenci, genç, yaşlı, aile indirimi gibi uygulamalarımız ticari çalışmalarımızın gereği olarak yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

"Halka açık bir şirketle ilgili ne hükümet ne de siyasi partiler reklam kampanyası yürütemez"

Halka açık bir şirket olan THY’nin isminin AK Parti reklamında geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doğan Cansızlar, “THY'de bilet fiyatlarına ilişkin bir kampanya yapılacaksa buna yönetim kurulu karar verebilir. Bilet fiyatlarında yapılacak indirim, küçük yatırımcının 'temettüsünün' yani şirket karından alacağı paranın azalması, demektir. Küçük yatırımcıların hakkını korumak da SPK'nin görevidir. Bu nedenle SPK'nin harekete geçmesi gerekir” şeklinde konuştu. Cansızlar sözlerini, “THY de Hazine'nin imtiyazlı hissesi olmasına karşın, halka açık bir şirkettir. Halka açık bir şirketle ilgili ne hükümet ne de siyasi partiler kalkıp, bilet fiyatlarının indirileceği şeklinde bir reklam kampanyası yürütemez. Bu suçtur” diyerek tamamladı.

Türk Hava Yolları’nın ortaklık yapısı incelendiğinde 31 Mart 2015 itibariyle şirketin yüzde 49,12’sinin T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na yüzde 50,88’inin ise halka açık olduğu görülüyor.