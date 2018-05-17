AKP'nin seçim döneminde yaşayacağı en tehlikeli durum ne?

24 Haziran'da yapılacak baskın seçim için tüm partiler gibi AKP de çalışmalarını sürdürüyor. Partinin kurmayları seçim döneminde en tehlikeli durumun partinin "yüksek veya düşük oy alacağı" algısı olduğunu aktardı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre AKP, seçim çalışmalarında vatandaşın nabzını tutmak ve ona göre politika geliştirmek için anlık-günlük strateji belirleyecek. Tüm söylemler ve alınan kararlar, telefon anketiyle halka sorulacak.

Muhalefete göre dil değişikliği

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde oğlu ile birlikte yaşamını yitiren AK Parti'nin reklam kampanyalarının mimarı Erol Olçok ’un şirketi Arter, kampanyada yer almayacağını duyurmuştu. Seçim kampanyası başlamak üzereyken, çalıştığı şirketi değiştiren AK Parti’de, kampanya boyunca kullanılacak söylem ve başlıklar, günün gelişen koşullarına, muhalefetin kullandığı dile ve gündem oluşturacak konulara göre belirlenecek. Yapılan konuşmaların ve geliştirilen söylemin ‘sosyal kırılganlık algısı’ anlık ölçülecek. Ona göre politika değiştirilecek veya geliştirilecek.

"Çok tehlikeli olur"

Parti kurmayları, seçim dönemlerinde en tehlikeli durumun partinin yüksek veya düşük oy alacağına ilişkin algı olduğunu belirttiler. Parti kurmayları, “Yüksek oy alacağı duygusunun hakim olması, ‘bizim oyumuza ihtiyaç yok’ algısı yaratabilir. Düşük olduğuna ilişkin yayılmak istenen hava da ‘Yapılacak bir şey yok’ duygusu yaratır ki, bu çok tehlikeli olur. Geliştirilen tüm strateji, seçmeni 24 Haziran tarihine kadar dinç tutmaya yönelik olacak” dedi.

Af destek görmedi

Kampanya boyunca seçmenin hoşuna gidecek ‘yumuşak bir dil’ kullanılması planlanıyor. Özellikle, Kudüs, dış politika ve ekonomi başlıkları öncelik oluşturacak. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısı ve Türkiye’nin dış kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmekle ilgili çabası, bu süreçte seçmeni diri tutmak için kullanılacak. Açıklanan seçim paketinin olumlu sonuçlarını seçimde göreceklerini düşünen AK Parti kurmayları, son hafta tartışma konusu olan af-kısmi af başlığının ise seçmende karşılığı olmadığını saptadı.