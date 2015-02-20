'Başkanlık' AKP'nin seçim beyannamesinde; Yargıtay ve Danıştay lağvedilecek, HSYK'yı Meclis seçecek!

AKP’nin hazırlıklarını sürdürdüğü Seçim Beyannamesi’nde ‘Başkanlık sistemi’nin nasıl yer alacağı belli oldu. Buna göre, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin yanı sıra Yargıtay ve Danıştay da lağvedilecek. Bunun yerine Temyiz Mahkemesi kurulacak. HSYK üyelerinin tamamını Meclis’in seçmesi sağlanacak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Genel Merkez’de çalışan beyanname ekibi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın güçlü şekilde istediği ‘Başkanlık sistemi’ için orta yol buldu. Başkanlık sistemi beyannamede ayrı bir başlık olarak değil, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun daha önce dile getirdiği şekilde ‘Yeni anayasa’ başlığı altında yer alacak. Beyannamede, “Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri yeni anayasadır. Yeni anayasanın en önemli unsuru da hükümet sistemidir. Ak Parti hükümet sistemi olarak Başkanlık sistemini önermektedir” denilecek. Beyannamede, nasıl bir Başkanlık sistemi önerildiğine ilişkin detay verilmeyecek. AK Parti sözcülerinin zaman zaman dile getirdiği yarı Başkanlık sistemine benzer vurgular yapılmayacak.

Yargı bölümünde öneriler

Hazırlanan taslak metin, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında yapılacak son toplantıda son kez gözden geçirilecek. Beyannamenin hazırlıkları tamamlanan ‘Yargı’ bölümünde ise ilginç öneriler bulunuyor. AK Parti, 2013’te hazırladığı anayasa taslağında yer alan yargı bölümündeki önerilerini revize ederek, Seçim Beyannamesi’ne taşıdı. Buna göre, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin yanı sıra Yargıtay ve Danıştay da lağvedilecek. Bunun yerine Temyiz Mahkemesi kurulacak. Askeri, idari ve adli mahkemelerin tüm temyiz işlemlerine de burası bakacak. Böylece yargıda birlik sağlanmaya çalışılacak. Temyiz Mahkemesi, alt derece mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olacak. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakacak. Temyiz Mahkemesi başkanı ve başkanvekilleri, üyeler tarafından kendi aralarından 4 yıl için seçilecek.

HSYK’yı Meclis seçecek

HSYK’nın yapısı değiştirilmeyecek. Ancak HSYK üyelerinin tamamını Meclis’in seçmesi sağlanacak. İktidarların ağırlığını önlemek için nitelikli çoğunluk aranacak. Kurul’un üyeleri, TBMM tarafından üye tam sayısının 3’te 2 çoğunluğu ile seçilecek. Sayıştay korunacak. Bu kurum, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerinin, sosyal güvenlik kurumlarının, mahalli idarelerin, kanunlarla anonim ortaklık şeklinde kurulmuş olanlar da dahil olmak üzere diğer kamu idarelerinin ve siyasi partilerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını, TBMM adına denetlemekten sorumlu olacak.