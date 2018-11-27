AKP'nin Sakarya belediye başkan adayı Ekrem Yüce kimdir?

AKP'nin Sakarya büyükşehir belediye başkan adayı ÇAYKUR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Yüce oldu.

Ekrem Yüce kimdir?

Ekrem Yüce Sakarya'nın Geyve İlçesi’nin Çengel Köyü’nde 1954 yılında dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Pamukova’da bitiren Yüce, lise öğrenimini ise Kırklareli Atatürk Lisesi ile Adapazarı İmam-Hatip Okulunda tamamladı.Yüksek öğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümünde tamamlayan Yüce, evli ve 2 çocuk babasıdır.

2003 - 2011 yılları arasında da ÇAYKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür görevinde bulunan Ekrem Yüce, son olarak ÇAYKUR'un Genel Müdürüydü.

Daha önce bulunduğu görevler

Kırklareli, Erzurum ve Adana gibi illerimizde Diyanet Teşkilatı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlarda devlet memurluğu (1975 – 1978)

Askerlik Hizmeti (Yedek Subay) (1985-1986)

Adapazarı Merkez Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı

Çaykur Araştırma Enstitüsü Teknoloji Kısım Müdürlüğünde Mühendis ve Çiftlik Çay Fabrikasında Kısım Müdürlüğü (1997 – 1998)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çay Eksperliği Bölümünde Okutman

Adapazarı Erenler Belediye Başkanlığı (1999 – 2003)

Çaykur Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür (2003-2011)

Rize Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çay Eksperliği Bölümünde Okutman (2005 – 2011)

Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği (2003 – 2011)

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyeliği, As Başkan, İkinci Başkan ve Başkan Vekilliği (2004 – 2011)

Çaykurspor Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kulüp Başkanlığı (2004 – 2011)

Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği (2009 – 2011)

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği (2006 – 2011)

Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve As Başkan (2007 – 2009)

Çaykur Sosyal Dayanışma ve Kültür Vakfı Başkanlığı (2003 – 2011)

Rize Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği (2003 – 2011)

Rize İlinde Üniversite Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2003 – devam ediyor)

Ulusal Çay Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği (2008 – 2011)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri 2011-2012)

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı (2012 – 2018)