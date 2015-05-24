AKP'nin Roboski'de astığı 'savaş uçaklı' afiş kriz yarattı

Şırnak'ta, AKP'nin 'Kendi Savaş Uçaklarımızı Yapıyoruz' afişi, 2011'de hava saldırısında 34 yakınını kaybeden Roboskili aileler başta olmak üzere bölgeden gelen tepkiler üzerine başka bir afişle değiştirildi.

Yaklaşan 7 Haziran seçimleri öncesi AKP, Şırnak’ta ‘afiş krizi’ yaşadı. 2011 yılında kentin Uludere ilçesinin sınır köyü Roboski’de düzenlenen hava operasyonunda 34 sivil yurttaş hayatını kaybetmiş, bu olayın failleri ortaya çıkarılamamıştı. Aralarında çocukların da olduğu 34 kişinin can vermesi nedeniyle olaya ilişkin büyük hassasiyet bulunan bölgede, iktidardaki AKP’nin astığı seçim afişlerinde “Kendi savaş uçağımızı yapıyoruz” ifadesinin yer alması büyük tepki çekti. İki gündür sosyal medyada da ağır eleştirilerin hedefi olan afiş, dün akşam saatlerinde değiştirildi.

Zete.com’un haberine göre, gelen yoğun tepkilerin ardından, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı ve ‘Kendi Savaş Uçağımızı Yapıyoruz’ yazılı afiş dün akşam kaldırıldı. Ancak kentte tepki yatışmadı. Yakınlarını kaybeden Roboskili aileler de bugün Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak basın açıklamasıyla tepkilerini dile getirdi.

Ailelere, Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadirhan, HDP, DBP il başkanları ve HDP milletvekili adayı Leyla Birlik ile çok sayıda kişi katıldı. Aileler adına açıklama yapan Roboski-Der Başkanı Veli Encü, AKP’ye tepki göstererek, şunları söyledi:

“28 Aralık 2011 tarihinde çocuklarımızı, çoğunluğu çocuk 34 yakınımızı katleden iktidar bugün, ‘Kendi uçağımızı yapıyoruz’ siyaseti yapıyor üzerimizde. Biz Roboskili aileler olarak bunu kınıyoruz. Bize adalet yerine yerli yapımı savaş uçaklarını layık gördüler. Adalet arayışımızı gerçekleştirdiğimiz meydanlarda bu afişlerin bulunması Roboskili ailelere skandal ve en büyük hakarettir. Biz Roboskili aileler olarak tam 1243 gün önce sınır bölgesinde savaş uçakları tarafından çocuklarımız öldürüldü diyerek, o günden buyana aralıksız adalet mücadelemizi yürüttük ve yürütmeye devam edeceğiz. Bugün burada önünde durduğumuz bu billboardda AKP yöneticilerinin seçimler için hazırladığı afişin önünde açıklamamızı yapıyor olacaktık. Yalnız AKP yöneticileri tarafından bu billboard dün gece değiştirilmiş. Görüyorsunuz, ‘Elektrikli otomobil yapıyoruz’ diye değiştirildi.”