AKP'nin reklam filmi yayında!

T24 - CHP’nin “Aile Sigortası”, “Çocuk bütçesi” ve “İşçi” konulu reklamlarının ardından AK Parti, seçim kampanyasının ilk reklam filmini önceki gün televizyonda yayınladı.“Hayaldi gerçek oldu” başlıklı filmde, Temmuz 2007 seçiminden önce açılışı yapılan Bolu Dağı Tüneli anlatıldı. Reklamda, “12 hükümet, 16 bakan eskiten Bolu Tüneli’nin Ak Parti iktidarı döneminde tamamlandığı” belirtildi. Fon müziğinde, “Dağlar, dumanlı dağlar” türküsünün kullanıldığı 46 saniyelik filmde kamyoncu Alaettin Çay, Bolu geçişinin zorluğunu anlatıyor. Kamyoncunun Bolu Dağı kaygısının sona erdiğini belirten Çay, “Yapanlardan da sebep olanlardan da Allah razı olsun. Bu kadar yani” diyor. Kamyon direksiyonundaki Türk bayrağı simgesiyle başlayan klipte kamyonların değişmez yazısı “Maşallah”, yaygın ve yanlış kullanımıyla “Maşaallah” şeklinde görünüyor ve onu nazar boncuğu tamamlıyor. CHP’nin internette yayına verdiği “Kamyoncunun gerçekleri” adlı 20 saniyelik filmde ise fon müziği olarak “Tarlaya ektim soğan” türküsünün “Oy niye hanım niye/Öldüm yar, yar diye diye” dizelerine karşılık gelen saz ezgisi çalıyor. CHP’nin filmini de gerçek bir kamyoncu seslendiriyor. Kamyonun arka tamponunda “Gerçekti hayal oldu” yazısı görünmeden önce kamyoncu “Kamyoncuyum. Zamlar yüzünden depoya yağ koyar olduk. İş güç de yok. Tünel orada da kamyon da kapıda. Ekmek paramız gerçekti, hayal oldu” diyor.



