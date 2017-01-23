T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP’nin referandum sloganı belli oldu

AKP’nin, 8 maddeden oluşan referandum stratejisi oluşturduğu belirtildi

23 Ocak 2017 22:45

AKP’nin ‘başkanlık’ sistemini de içeren anayasa teklifi referandumunda kullanacağı slogan belli oldu. 

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, referandum sloganı “Türkiye’yi seviyorum, cumhurbaşkanlığı sistemine ‘evet’ diyorum” olacak.

Milliyet’te yer alan habere göre ise, AKP 8 maddeden oluşan referandum stratejisini ise şöyle anlatacak:

REJİM TARTIŞMASI 1923’TE SONA ERDİ: Rejim değişikliği yapılmıyor. Anayasa’nın ilk 4 maddesi değiştirilmiyor. Türkiye Cumhuriyeti rejim değişikliği tartışmalarına 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan ederek son vermiştir.

ÜNİTER YAPI KORUNUYOR: Üniter yapı korunuyor. Üniter yapı ile hükümet sistemleri arasında mutlak bir ilişki yoktur. Fransa gibi üniter yapı içinde başkanlık sistemini uygulayan ülkeler olduğu gibi, Almanya gibi federatif yapı içinde parlamenter sistemi uygulayan ülkeler vardır.

MİLLİ İRADE GÜÇLENECEK: Tek adam gelmiyor. Milli iradenin üstünlüğü pekiştiriliyor.

BÜROKRATİK VESAYET SONA ERECEK: Cumhurbaşkanının en az yüzde 51 oyla seçilme, meşruiyetini milletin seçiminden alma zorunluluğu ile kurumsal siyasi istikrar ve mutlak millet egemenliği anayasal güvenceye kavuşuyor.

SÜRESİ BİTİMSİZ YÖNETİCİLER OLMAYACAK: Cumhurbaşkanı en fazla iki dönem seçilebilecek. 2 dönem seçilme kuralı yenilenmeyi, değişimi hızlandıracak.

SINIRLI DEĞİŞİM: Anayasa değişikliği hükümet sistemine yönelik istikrarı sağlamayı, vesayet odaklarını, bürokratik oligarşiyi yok etmeyi hedefleyen sınırlı bir değişimdir.

YÜZDE 62’LİK TABAN: 1 Kasım seçimlerinden yüzde 49.5 oranında oy almış AK Parti ile yüzde 11.9 oy almış MHP’lilerin toplamda yüzde 62’den fazla oy almış iki partinin ortak çalışmasıdır.

MİLLİ İRADE TECELLİ EDECEK: Tankların gücüyle yapılmış ve kabul edilmiş vesayet anayasası milletin iradesi ile değiştirilecektir. 

ETİKETLER

akpsloganreferandum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24