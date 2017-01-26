AKP'nin referandum kitapçığında Devlet Bahçeli sürprizi

AKP'nin anayasa değişikliğini içeren cumhurbaşkanlığı sistemini anlattığı 50 sayfalık kitapçıkta MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının yer alması dikkat çekti.

Kitapçıkta, darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasıyla ilgili olarak da "OHAL terörle mücadeleyi hedeflediği için güveni artırıyor. Vatandaş güvenli bir ortamda özgür iradesini sandığa yansıtıyor" dendi.

İşte AKP'nin referandum için hazırladığı kitapçık

MHP'nin desteğiyle anayasa değişikliklerini TBMM'den geçiren AKP, referandum hazırlıkları çerçevesinde 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' başlıklı bir kitapçık hazırladı. 'Kararımız evet' sloganının kullanıldığı kitapçıkta, sistem madde madde anlatıldı.

Kitapçıkta 'birlik ve uzlaşma' başlıklı maddenin altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte çekildikleri bir fotoğrafın yer alması dikkat çekti.