AKP'nin 'partili Cumhurbaşkanı' teklifi Haziran'da Meclis'te

AKP Meclis Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanının "partili" olmasını da öngören 4-5 maddelik bir anayasa değişikliği teklifini Haziran ayı ortasında TBMM'ye sunacaklarını söyledi.

NTV televizyonuna konuşan Canikli, "Başkanlık sisteminin anayasaya tüm kurumlarıyla monte edilmesini istiyoruz. Partili cumhurbaşkanı ise kısmen geçiş formülü olabilir" dedi.

Canikli, mevcut sistemin sıkıntılı olduğunu, Cumhurbaşkanlarıyla başbakanlar arasında sürekli çatışma potansiyeli olduğunu, bir yetkinin hem Başbakan hem Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanıldığını vurguladı.

AKP Meclis Grup Başkanvekili parti olarak kuruldukları günden bu yana sivil iradenin yeni bir anayasa yapması gerektiğini söylediklerini ve bu konuyu sürekli gündemlerinde tuttuklarını söyledi.

"CHP masadan kalktı, geniş bir toplumsal mutabakat ortaya çıkmayacağı anlaşıldı" diyen Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kararlılığımız ortada. Nasıl bir sivil anayasa istediğimizi, çalışmalar tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız."

"MHP ile temasımız yok"

Nurettin Canikli, Anayasa değişikliği konusunda MHP ile hiçbir görüşme veya temaslarının ise olmadığını söyledi.

Canikli, "Temas gereği de duymuyoruz. Görüşmemiz olmadı" dedi,

oylamanın gizli olacağını hatırlattı, "Perdeyi çeken oyunu kullanır. Pazarlık iddiaları doğru değil” dedi.

AKP Meclis Grup Başkanvekili, haklarında fezleke bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin de TBMM Genel Kurulu'nda 16 ve 18 Mayıs tarihlerinde iki tur şeklinde görüşülüp oylanacağını belirtti.

Nurettin Canikli, teklifin 367’den fazla kabul oyu alması halinde yürürlüğe gireceğini, 330 ila 367 arasında bir oyla kabul edilmesi halinde ise referanduma götürüleceğini söyledi.

Canikli ayrıca, genel başkan adaylarını da 22 Mayıs Pazar günü yapılacak kongrelerinden birkaç gün önce açıklayacaklarını, erken seçime gidilmesinin de söz konusu olmadığını vurguladı.