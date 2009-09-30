AKP'nin oyları eriyor

Sonar Araştırma Şirketi'nin son seçim anketine göre iki parti oylarını yüzde 5'e yakın artırırken bir parti düşüşte...

Sonar Araştırma Şirketi'nin yaptığı son seçim anketine göre AK Parti düşüşte..

29 Mart yerel seçimlerinde “İl Genel Meclisi” oyları itibarıyla yüzde 38 oy alan AKP’nin oy oranı aradan geçen 6 ayda yüzde 34’lere kadar düştü.

Ekonomi ve Kürt açılımı düşüşte etkili

Kamuoyu yoklamaları, AKP’nin düşüşünü “ekonomi politikalarındaki yetersizliğe” bağlarken, son dönemde gündemi meşgul eden “demokratik açılım” tartışmalarının da düşüşte etkili olmaya başladığını gösteriyor.

Ankete 3 bin kişi katıldı

Sonar Araştırma Şirketi’nce 1-20 Eylül tarihlerinde “Türkiye Siyasi Eğilimler ve Beklentiler: Eylül 2009” başlığı ile gerçekleştirilen araştırma, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mersin, Samsun ve Van illerindeki 20 ilçe ve 20 köyde yaşayan 3 bin kişinin katılımıyla yapıldı.

MHP ve CHP oylarında yüzde 5'e yakın artış



Araştırmaya göre, Ağustos 2009’da parlamento dışı siyasi partilere oy verme eğilimi gösteren seçmenler, Kürt açılımı nedeniyle Eylül ayında MHP ve CHP’yi tercih etmeye başladı. Ağustos ayında yüzde 35 oy oranına sahip olan AKP ise 30 günlük periyotta yüzde 1’lik düşüşle yüzde 34’lere geriledi.

Eylül ayı araştırma verilerine göre, CHP 29 Mart seçimlerinde aldığı yüzde 23’lük oy oranı 27.21’e, MHP ise yüzde 15’lik oy oranını 19.03’a çıkardı. DTP’nin oy oranı ise yüzde 1’lik bir artışla yüzde 6.08 olarak belirlendi.

En önemli soun işsizlik, sonra pahalılık

“Türkiye’nin en önemli sorunu ne?” sorusuna katılımcıların yüzde 66.7’si işsizlik ve istihdam, yüzde 50.2’si pahalılık, yüzde 24.8’nin ise güvenlik yanıtını vermesi, yurttaşların oy tercihlerinin değişmesindeki en büyük etkenin ekonomik istikrarsızlık olduğunu ortaya koydu.

Tek parti döneminin sonu geliyor

Araştırma verilerine göre, ilk genel seçimlerde AKP’nin yüzde 34 oranında oy alması durumunda yeterli milletvekili sayısı sağlayamayacağı için parlamentodaki “AKP iktidarı” dönemi sona erecek. CHP, MHP ve DTP’nin eylül ayı araştırma sonuçlarına paralel bir oy oranına sahip olmaları durumunda ise AKP’siz bir koalisyon kurulmasının önü açılacak.