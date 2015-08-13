AKP'nin operasyonlar sonrası yaptırdığı ankete göre, hangi parti yüzde kaç oy alıyor?

AKP, 7 Haziran seçimlerinden sonra en kapsamlı anketini yaptırdı. PKK, DHKP-C ve IŞİD'e yönelik başlatılan operasyonlardan sonra yapılan ankete göre, 7 Haziran seçimlerinde yüzde 40.6 oy olan AKP'nin oylarında yüzde 3 civarında bir artış var. AKP oylarını bu artışla yüzde 43.8'e yükseltti.

Anket sonuçlarına göre, 7 Haziran'da yüzde 16,4 oy alan MHP oyları yüzde 15.4'e geriledi. Sabah'ın haberine göre, yüzde 13 oy olan HDP'nin oylarında çok fazla bir değişiklik olmadığı görülüyor. HDP'nin oyu yüzde 12.5'ler düzeyinde.

Seçimde yüzde 25.1 oy olan CHP'nin oy oranında az da olsa bir artış görünüyor. Ankette CHP'nin oyları yüzde 25.5 görülüyor. Anketin en önemli sonuçlarından biri ise AKP tabanının seçim ya da koalisyona nasıl baktığını ortaya koyması oldu. AKP seçmeninin yüzde 75'i koalisyon hükümeti kurulmasına sıcak bakmıyor. Taban, erken seçimin daha doğru olacağını düşünüyor.