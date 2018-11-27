AKP'nin Muş belediye başkan adayı Feyat Asya kimdir?

AKP'nin Muş belediye başkan adayı kayyım olarak atanan mevcut belediye başkanı Feyat Asya oldu.

Feyat Asya kimdir?

1 Mayıs 1970’te Muş’ta dünyaya geldi. Öğrenim hayatının orta ve lise kısmını Muş İmam Hatip Lisesi'nde, lisans kısmını ise İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Ayrıca İlahiyat programından mezun oldu. Evli 4 çocuk babasıdır.

Çalışma hayatı

Çalışma hayatına 1991 yılında Muş Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde laborant olarak başladı. 1995 yılında Muş İl Müftülüğü’nde memur olarak devam etti. 2005 yılında Personel Şefi, 2007 yılından beri aynı kurumda Personel, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Sivil toplum çalışmaları

1-Türkiye Diyanet Vakfı Muş Şube Yönetim Kurulu Üyeliği (1997-2013)

2-Diyanet-Sen Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyelik ve Başkanlığı (2002-2011)

3-Diyanet-Sen Muş Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı (2001-2013)

4-Memur-Sen İl Başkanlığı (2012-2013)

5-Memur-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği (2011-2013)

6-Muş İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Kurucu Üyeliği (2012-2013)

7-Diyanet Spor Kulübü Kurucu Üyeliği (2011-2013)

8-Muş Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği (2010-2013)

9-Muş Sivil Toplum Platformu Üyeliği (2011-2013)

Uluslararası görevleri

2000, 2004, 2006, 2010 yıllarında Mekke ve Medine'de hac organizasyonunda görev yaptı.

2007, 2010 Yıllarında Fransa, Almanya, İspanya ve Hollanda’da Sivil Toplum ve Devlet İlişkileri üzerinde çeşitli çalışmalarda bulundu.

2013 yılında Filistinli kardeşlerimizin durumunu yerinde görmek üzere Sivil Toplum Örgütlerinden müteşekkil bir ekiple Kudüs ve diğer Filistin kentlerinde bulundu.