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AKP'nin Müjdat Gezen'e açtığı davaya ret

AKP'lilerin Müjdat Gezen aleyhinde açtığı tazminat davası reddedildi.

14 Temmuz 2011 03:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın da aralarında yer aldığı AKP'li 15 kişinin bir televizyon kanalındaki sözleri ve kendisine ait internet sitesinde yazdığı yazıda ''AK Parti'ye oy verenleri aptal olmakla itham ettiği'' iddiasıyla Müjdat Gezen aleyhinde açtığı tazminat davası reddedildi.



Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu ile Gezen'in avukatı Turgut Kazan katıldı.


Avukat Cemaloğlu, son beyanında, Gezen'in bir televizyon programında, AK Parti'ye oy verenlerle ilgili olarak ''Aziz Nesin kriterleri'' dediğini ifade ederek, ''Bu ifade, 'aptal' yerine kullanılmıştır. AK Parti'ye oy verenler aptal olarak nitelendirilmiş, dolayısıyla hakaret oluşmuştur'' dedi. Avukat Kazan ise müvekkilinin programa katıldığı tarihte henüz seçimlerin yapılmadığını, müvekkilinin de seçimleri değil anketleri değerlendirdiğini belirterek, ''Aziz Nesin söz konusu ifade nedeniyle beraat etmişti. İleri demokraside de Aziz Nesin'e atıf yapmak suç sayılamaz'' diye konuştu. Hakim Ahmet Metin Tüzün, bu beyanların ardından davanın reddedildiğini açıkladı.


AKP'li 15 kişi, Gezen'in katıldığı bir televizyon programı ile kendisine ait internet sitesine yazdığı yazıda ''AK Parti'ye oy verenleri aptal olmakla itham ettiği'' iddiasıyla toplam 150 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.


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