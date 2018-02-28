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"AKP'nin milis gücü" deniyordu: Halk Özel Harekâtı Derneği kapatıldı

"Devletimizin zarar görmemesi, farklı tartışmalara yol açmamak adına..."

28 Şubat 2018 14:54

AKP'nin 'milis gücü' olmakla eleştirilen Halk Özel Harekâtı (HÖH) Derneği kapatıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Osmanlı armalı, Halk Özel Harekâtı (HÖH) yazılı bazı araçlarla kamuoyunun gündemine gelen HÖH’ün, İçişleri Bakanlığına kayıtlı bir dernek olduğu ve 22 ilde aktif çalışmalar yürüttüğü ortaya çıkmıştı.

Son Kanun Hükmünde Kararname'lerdeki (KHK) 'iç savaş' maddesinin ardından yeniden gündeme gelen HÖH, bireysel silahlanmaya gittikleri ve AKP'nin talimatıyla hareket ettikleri iddiasıyla HDP ve CHP tarafından Meclis gündemine taşınmıştı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Halk Özel Harekatı (HÖH) adlı dernek hakkında inceleme başlatmıştı.

HÖH Genel Başkanı Fatih Kaya, İçişleri Bakanlığından kendilerine uyarı geldiğini belirterek, “Derneğimizin isminin Jandarma ve Polis Özel Harekâtı’nı çağrıştırdığını, bunun da kamuoyunda yanlış algılamalara yol açtığı yönünde uyarı yazısı bize gönderildi. Devletimizin zarar görmemesi, farklı tartışmalara yol açmamak adına derneğimiz HÖH’ü ve 46 şubesini kapattık” dedi.

Kaya, 22 ilde şubelerinin, 7 binin üzerinde üyelerinin olduğunu söylemiş, "80 milyonluk millet olarak bize ihtiyaç duyulduğunda her zaman hazırız." demişti.

Kaya, HÖH yerine 15 Temmuz Birliğini ve Beraberliğini Yaşatma Derneği kurduklarını, bunun da sadece Trabzon’da faaliyet gösterdiğini söyledi.

 

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