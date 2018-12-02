AKP'nin MHP'ye 'jest' yapacağı bir il belli oldu

MHP, yerel seçimlerde partisini temsil edecek 9 il ve 41 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı.Bunlar arasında AKP ile ittifak yapılması planlanan Kars adayı da yer aldı.

Hürriyet'in haberine göre AKP Kars’ta MHP’nin adayı Çetin Nazik’e destek vermeyi planlıyor. Bahçeli’nin dün sabah Nazik ile görüşerek görevi tebliğ ettiği dile getiriliyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan geçen günlerde kendisine yöneltilen "AK Parti'nin jest olarak Adana, Osmaniye gibi illerde aday çıkarmayacağı konuşuluyor. AK Parti 81 ilde aday çıkaracak mı? MHP'ye bir jest olabilir mi?" sorusuna "Bizim de benzer şeylerimiz var. Eğer bir mutabakat yapıyorsak karşılıklı jestlerimiz tabii ki olacak." karşılığını vermişti.