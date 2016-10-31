T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

AKP'nin Mardin Dargeçit'teki ilçe binasına saldırı: 3 polis yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nın, PKK tarafından gerçekleştirildiğini bildirdiği saldırıda bomba ve uzun namlulu silahlar kullanıldı.

31 Ekim 2016 05:36

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan AKP ilçe binasına bir saldırı düzenlendiği ve olayda 3 polisin yaralandığı bildirildi.

Doğan Haber Ajansı'nın ( DHA ), PKK tarafından gerçekleştirildiğini bildirdiği saldırıda bomba ve uzun namlulu silahlar kullanıldı.

Ajansta yer alan habere göre, saldırı, Kızıltepe ilçesinde eski Devlet Hastanesi caddesinde bulunan AKP ilçe başkanlığına saat 21.50 sıralarında gerçekleşti.

Olay sırasında başkanlık önündeki güvenlik kulubesinde görevli olan ve PKK'lılarla çatışmaya giren 3 polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin durumlarının ciddi olduğu açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Doğan Haber Ajansı PKKKızıltepeAKPHaber AjansıDHAPKKDevlet HastanesiYaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24