AKP'nin Mardin Dargeçit'teki ilçe binasına saldırı: 3 polis yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan AKP ilçe binasına bir saldırı düzenlendiği ve olayda 3 polisin yaralandığı bildirildi.

Doğan Haber Ajansı'nın ( DHA ), PKK tarafından gerçekleştirildiğini bildirdiği saldırıda bomba ve uzun namlulu silahlar kullanıldı.

Ajansta yer alan habere göre, saldırı, Kızıltepe ilçesinde eski Devlet Hastanesi caddesinde bulunan AKP ilçe başkanlığına saat 21.50 sıralarında gerçekleşti.

Olay sırasında başkanlık önündeki güvenlik kulubesinde görevli olan ve PKK'lılarla çatışmaya giren 3 polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin durumlarının ciddi olduğu açıklandı.