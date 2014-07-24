AKP'nin kurucusu oyunu Demirtaş'a vereceğini açıkladı

AKP'nin kurucusu ve eski Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, Cumhurbaşkanlığı seçiminin Kürtler açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Hiçbir zaman PKK'li olmadım ama oyum Demirtaş'a" dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre Erbil merkezli BasHaber’e konuşan Fırat, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP adayı Selahattin Demirtaş’a oy vereceğini söyledi.

Türkiye'nin bölgesel bir güç olabilmesinin Kürtlerle mümkün olabileceğini belirten Fırat şunları söyledi:

Türkiye, Kürt sorununu çözmek istiyor. Çünkü Türkiye şunun farkına vardı ki Ortadoğu’da bir varlık göstermek isterse sadece İslam üzerinden kuracağı ilişkilerle mümkün olmadığını da gördü. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel bir güç olmanın Kürtlerle mümkün olabileceğini gördü. Türkiye demokratikleşme, özgürleşme ve bölgesel bir güç olma yolunda tek bir alternatifinin kaldığını gördü. Bu ittifakın da Kürt ve Türklerin ittifakından geçebileceği noktasında AKP ’nin de ilk başlarda istemeden zorla yapmaya çalıştığı, yaptığı Kürtlerin özgürlükleri konusunda yaptığı çalışmalar gerçeği görme imkanı yarattı ve herhalde bu gerçeği görme noktasında bir alışkanlık yarattı.

'İlk defa böyle bir fırsat doğuyor'

Hükümetin başlattığı çözüm sürecinin devam edeceğini ifade eden Fırat, süreci durdurabilmenin de mümkün olmadığını dile getirdi. Fırat, "Burada sürecin hızı önemlidir. Yani biraz daha cesaretli olunursa birkaç adım daha atılırsa Kürt sorunu büyük oranda çözülmüş olur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kürtlerin önünde önemli bir fırsat çıkacağını ifade eden Fırat, şöyle devam etti:

Tayyip Bey’in Cumhurbaşkanlığı seçildikten sonra nereye gideceği bilinmez ama bunun çok iyi bir sonuç doğuracağını düşünmüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kürtlerin oyu çok etkin olacak yani doğru hareket edilirse ağırlıklarını gösterebilirler. Ben hiçbir zaman PKK’lı olmadım yani Marksist, Leninist bir siyasete ve şiddete de inanmadım ama her şeye rağmen Cumhurbaşkanı seçiminde oyum Selahattin Bey’in lehine olacak. Çünkü bu iki turlu bir seçim. Hepimiz oy versek bile Selahattin Demirtaş’ın seçilmesi mümkün değil ama Türkiye’de yüzde 20 bir Kürt varlığı söz konusu ve bu seçim bu varlığı gösterme konusunda çok önemli. İlk defa böyle bir fırsat doğuyor ve ben bir Kürt olarak her ne kadar farklı bir düşüncem olsa da oyum Selahattin Bey’den yana olacak."