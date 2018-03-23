AKP'nin kurucularından Abdüllatif Şener'e Erdoğan'a hakaretten dava

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP'nin kurucularından Abdüllatif Şener, hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ettiği iddiasıyla iddianame düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı ve bir vatandaşın BİMER'e yaptığı şikâyetin ardından başlatılan soruşturmada Şener'in 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Şener'in değişik tarihlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik ağır hakaret, saldırı ve iftirada bulunulduğu" gerekçesiyle Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel şikayet dilekçesi verdi.

Aynı zamanda Gökhan Diner isimli bir vatandaşın da Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) aynı suçlamayla şikâyette bulunması üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şener'in Ankara'da ikamet etmesi üzerine dosyayı yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Şener: Hesap 'Ayyıldız TİM' tarafından ele geçirildi

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Şener, söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu ancak hesabın 'Ayyıldız Tim' isimli bir grup tarafından ele geçirilip paylaşımların yapıldığını söyledi.

Yapılan araştırmada söz konusu paylaşımların, düşünce açıklama hürriyeti ve sert eleştiri kapsamında olmadığı kaydedilen iddianamede, "Yapılan paylaşımlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onur, şeref ve saygınlığına saldırı niteliğindedir. Her ne kadar şüpheli savunmasında hesabının şifresinin çalındığını ve suça konu paylaşımları kendisinin yapmadığını belirterek suçlamayı kabul etmemiş ise de şifrenin çalındığına dair müracaatının ve delilinin bulunmamasına karşılık savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilerek savunmasına itibar edilmediği, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği anlaşılmakla, eylemine uyan sevk maddeleri gereğince cezalandırılması talep olunur" ifadelerine yer verildi.

İddianamede, Şener'in 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.