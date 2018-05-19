"AKP'nin kurmayları Muharrem İnce'ye karşı politika üretemiyor"

BirGün yazarı Ayşenur Arslan AKP kurmaylarının CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye karşı politika üretemediğini söyledi. Arslan, "Nereden ve nasıl saldıracaklarını kestiremiyorlar. Alevi değil. Kavgacı değil. Hem Kürtler'e mesaj veriyor, hem ulusalcılara. Ezan okunurken susuyor. Kendisiyle de Erdoğan'la da alay edebiliyor" diye yazdı.

"Saray ekibi" başlığıyla bir yazı kaleme alan Arslan, İnce'nin yalnız bırakıldığı iddialarını yazan hükümete yakın medya hakkında da, "Yandaş / yanaşma medya ne yapsın! Hiçbir şey bulamayınca, 'ekibi yok' teşhisine sarıldı" ifadesini kullandı.

Arslan bugünkü (19 Mayıs 2018) yazısında şunları yazdı:

İtiraf edeyim, Muharrem İnce'nin aday olmasını.. Olsa da böyle bir performans göstermesini beklemiyordum. Yanılmışım.

Kılıçdaroğlu, partideki rakibini aday gösterdi. Çok kritik bir eşiği, çok önemli bir adımla aştı.

Muharrem İnce de, dostunu düşmanını şaşırttı.

Yandaş medyaya, AKP'nin kurmaylarına bakıyorum da.. Muharrem İnce'ye karşı politika üretemiyorlar. Muharrem İnce'yi "neresinden tutacaklarını" bilemiyorlar! Nereden ve nasıl saldıracaklarını kestiremiyorlar. Alevi değil. Kavgacı değil. Hem Kürtler'e mesaj veriyor, hem ulusalcılara. Ezan okunurken susuyor. Kendisiyle de Erdoğan'la da alay edebiliyor.

Yandaş / yanaşma medya ne yapsın! Hiçbir şey bulamayınca, "ekibi yok" teşhisine sarıldı. İnce'nin ekibi yokmuş. Ekonomide, dış politikada, kültür - sanatta danışmanlarının kim olduğu belli değilmiş. Falan filan.

Bunları yazıp söyleyenlerin Saray danışmanlarını gördüğü yok herhalde!

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