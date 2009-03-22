AKP'nin kömür dağıtımına CHP baskını

Tekirdağ’da AKP’li başkan adayının kömür dağıtımını CHP’li başkan jandarmayla bastı.



Tekirdağ’ın Şarköy İlçesi'ne bağlı Mürefte Beldesi'nde, AKP'nin Belediye Başkan adayı İlhan Koçer'in vatandaşlara dağıtılmak üzere yol ortasına TIR'la kömür boşalttığını öğrenen Belediye Başkanı CHP'li Abdullah Perçin ile zabıtalar baskın yaptı. Başkan ve zabıtalar yaklaşık 1000 torba kömürle ilgili jandarmaya tutanak tutturdu.



Belde çıkışında bulunan mezbahane yolunda AKP'lilerin kömür dağıtacağı ihbarını alan Mürefte Belediye Başkanı ve aday CHP'li Abdullah Perçin, zabıta ekiplerini alarak kömürün boşaltıldığı yere baskın yaptı. Başkan ve zabıtalar TIR ile boşaltıldığını tespit ettikleri kömürlerin bir traktörün kasasına doldurulduğu görünce hemen jandarmaya haber verdi. Traktörün sürücüsü ise AKP'li Belediye Başkan adayı İlhan Koçer ile AKP Mürefte Belde Başkanı Metin Esen'i çağırdı. Bu sırada kömürlerin dağıtıldığı yere gelen jandarma ekipleri tespit çalışması yaptı ve konu hakında tutanak tuttu.



Kömür dağıtımı suç mu?



Mürefte Belediye Başkanı Abdullah Perçin ile AKP'nin başkan adayı İlhan Koçer arasında tartışma çıktı. Perçin, kömürlerin dağıtılmasının seçim yasakları nedeniyle suç olduğunu söyledi. Koçer, "Ben bu kömürleri vatandaşlara dağıtmak için getirttim. Ancak bu kömürleri şimdi değil, seçimlerden sonra dağıtacağım" dedi. Bunun üzerine Perçin, "Sen kömür satıcısı mısın. Eğer kömür satışı yapacaksan ve buraya boşaltacaksan önce belediyeden ruhsat almak zorundasın. Ancak ruhsatın yok" dedi ve zabıta ekiplerinin tutanak tutmasını istedi.



Mürefte'ye dün AKP Milletveki Ziyaeddin Akbulut'un geldiğini söyleyen CHP'li Başkan Abdullah Perçin, "Milletvekili seçim çalışması için buraya geldi ve kahvelerde konuşma yaparken bir TIR'ın mezbahane yoluna kömür boşalttığı ihbarını aldık. Olay yerine gittiğimizde kömürleri gördük ve jandarmaya haber verdik. Gelen jandarma ekipleri de tutanak tuttu. Ben eski bir emniyet mensubuyum. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görev yapmış birisiyim. İki dönemdir de Mürefte'de Belediye Başkanlığı yapıyorum. Bu yapılan dağıtım hem ayıp hem de etik değil. Türkiye'nin her tarafında aynı uygulamalar yapıyorlar. Seçimi kaybedeceklerini anlayınca yapmayacakları kepazelik yok. Pazartesi günü tutulan tutanaklarla birlikte İlçe Seçim Kurulu'na şikayette bulunacağız" dedi.



Şarköy CHP İlçe Başkanı Hasan Tekinsav ise "Mürefte'de seçim yasaklarına karşın ömür dağıtımı yapılmaya çalışılıyor. Halkımızın bu gibi durumlara itibar etmeyeceğini biliyoruz. Seçimlerde halkımız gereken cezayı verecektir. Bu konu hakkında gerekli yasal işlemleri başlatacağız. İlçe Seçim Kurulu'nu ve Şarköy savcısını göreve çağırıyoruz" dedi.

