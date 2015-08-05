AKP'nin Kızılcahamam kampları ile tanınan Asya Termal Tesisleri satıldı

Bir dönem AKP’nin Kızılcahamam kamplarının yapıldığı tesis olan Asya Termal Tesisleri el değiştirdi. Tesisin yeni sahibi Ali Yeşil oldu. Tesisin isminin Lina Termal Turizm olacağı açıklandı.

İHA’nın haberine göre; Asya Termal Tesisleri’ni devralan iş adamı Ali Yeşil otel binasında toplantı düzenledi. Asya Termal Tesisleri ile ilgili merak edilen konularda bilgilendirme yapan Ali Yeşil, tesisin isminin Lina Termal Turizm olarak değiştirdiklerini açıkladı. Tesise Ali Yeşil, Yusuf Öztürk, Mustafa Fırat, Tamer Karaalp ve Murat Özdoğan'ın ortak olduğu duyuruldu.

Bir dönem Bank Asya'ya ait olan tesisin tanıtım toplantısında konuşan Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AKP Kızılcahamam kamplarının kaldığı yerden devam etmesi için girişimlerde bulunulacağını söyledi.

Kızılcahamam Lina Termal Turizm Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu belirten Ali Yeşil tesis için 1,5 yıl süren beklediklerini ve daha devir işlemlerinin tam olarak tamamlanmadığını belirterek, yönetici olarak çalışanların dışında çalışan personelde değişiklik yapılmayacağını vurguladı. Yeşil, Otel'in devre mülklerle birlikte 3 bin 500 yatak kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.