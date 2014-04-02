AKP'nin Kartal'daki itirazı CHP'ye yaradı

AKP'nin Kartal'da 325 sandıkla ilgili yaptığı itiraz başvurusu reddedildi. Müracaat üzerine yapılan sayımda CHP'nin oyları yaklaşık 400 arttı. Öte yandan Antalya'daki itiraz reddedilirken, Hopa'da yeniden yapılan sayım sonucu değiştirmedi.

AKP, CHP'nin Kartal'da seçimi kazanmasından sonra, 325 sandıktaki 13 bin geçersiz oyun yeniden sayılması ve tutanakların tekrar kayda geçirilmesi için itiraz etmişti.

Müraacatı inceleyen ilçe seçim kurulu, tutanakları yeniden inceledi. Yapılan sayımda, CHP'nin oyları yaklaşık 400 daha arttı ve CHP ile AK Parti arasındaki oy farkı 6 bini buldu.

AKP'nin itirazından sonra, gün boyunca Bülent Ecevit Kültür Merkezi önünde hareketlilik vardı. CHP'liler ile AKP'liler arasında sık sık arbede yaşandı.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi önünde toplanan yüzlerce kişiye İlçe Seçim Kurulu'nun kararını açıklayan CHP'li Belediye Başkanı Altınok Öz, kalabalıktan dağılmasını rica etti. Grup da açıklamanın ardından dağıldı.

Antalya itirazına da ret

Öte yandan bir başka itiraz noktası olan Antalya'da AK Parti ve CHP'nin yaptığı itirazlar reddedildi.

CHP, Antalya'daki 19 ilçede oyların yeniden sayılmasını istedi. Ancak Kepez İlçe Seçim Kurulu, itirazı kabul etmedi. CHP İl Başkanı Devrim Kök, karara il seçim kurulunda itiraz edeceklerini söyledi.

Hopa'da değişiklik yok

Artvin'in Hopa ilçesinde ise, CHP'nin müraacatı üzerine 48 sandıkta tekrar sayım yapıldı. AK Parti'li aday Nedim Cihan, 23 oy farkıyla belediye başkanı seçildi. İlk sonuçlara göre, AK Parti adayının 15 oy fazla almıştı.

'Seçim yenilenmeli'

MHP'li adayın az bir farkla kazandığı Adana'da ise CHP ve AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayları ortak bir basın açıklaması yaptı. Az bir oy farkıyla ikinci olan AK Parti'li Abdullah Torun, oyların yeniden sayılmasını, sonuç tatmin etmezse seçimin yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Aeçimden üçüncü çıkan CHP'li aday Yıldıray Arıkan da benzer bir açıklama yaptı. Arıkan, "Bu seçimde bir sürü kural hatası yapılmıştır. Bizce bu seçimin iptali gerekir" dedi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Beyyazı beldesinde ise Demokrat Parti ile Emek Partisi adaylarının oyları eşit çıktı.

iki aday da il seçim kuruluna itiraz başvurusunda bulundu.

Kütahya

MHP Kütahya Belediye Başkan adayı ve Milletvekili Alim Işık, pazar günü yapılan yerel seçim sonuçlarına ''sandıklarda usulsüzlük yapıldığı'' gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdi.

Işık, "Toplam 528 sandık hakkında tespit ettiğimiz tüm usulsüzlükler, dilekçelere kaydedilmiş, tutanaklarıyla birlikte ilgili resmi kuruma teslim edilmiştir" dedi.

Bayburt

Aydıntepe Belediye Başkanlığı'nı, resmi olamayn sonuçlara göre MHP'nin adayı Haşim Şentürk'ün kazanması sonrası AK Parti İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti.

İtirazları üzerine yeniden yapılan oy sayımı sonucu MHP'nin Aydıntepe Belediye Başkan adayı Haşim Şentürk'ün 745 oy, AK Parti'nin adayı Şükrü Yayan'ın ise 748 oy aldığının saptandığını açıklaması, AK Parti Bayburt İl Başkanı Kobal'dan geldi.

Kobal, "Adayımız Yayan 3 oy farkla Aydıntepe Belediye Başkanlığı'nı kazandı" derken, MHP İl Başkanı Suat Doğan ise ilk oy sayımında adayları Şentürk'ün 755 oy, Yayan'ın ise 748 oy aldığını ifade ederek, "AK Parti'nin itirazı üzerine yapılan oy sayım sonuçlarına itiraz edeceğiz. Sabah bu sonuçlara İl Seçim Kurulu'nda itiraz edeceğiz" dedi.

Kırklareli

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı, seçim sonuçlarına itiraz etti. İl Başkanı Ahmet Zeki Kılavuz ve partililer, oy pusulalarının yanlış sayıldığını, tutanakların yanlış hazırlandığını savundu.

Kılavuz, "Kırklareli siyasi tarihinde olmadığı kadar yaklaşık 2 bin 300, 2 bin 400 geçersiz oy kabul edildi. Geçersiz oylar, kullanılan oyların yüzde 5'ine tekabül ediyor. Oyların yeniden değerlendirilmesi ile seçim sonucunun değişme ihtimalinin olduğunu tespit ederek itirazda bulunduk" diye konuştu.

Muğla

AK Parti Muğla İl Başkanı Nihat Öztürk, Muğla'nın 2 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz, 2 ilçesinde ise seçimin iptal edilmesi için başvuruda bulunduklarını söyledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ise BDP'nin belediye başkanlığı seçimlerinde kullanılan oyların yeniden sayılması için İlçe seçim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi.

Batman

BDP tarafından Batman'ın Kozluk ilçesinde belediye başkanlığı seçimin iptali için İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunuldu.

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, seçimin ardından oy kullanılan okullarda yakılmış oy pusulası bulunduğunu ifade etti ve şunları söyledi: "Hileleri açık açık gördük ve belgeledik. 500 oy farkının nasıl kapatıldığı ortadadır. Hileyle kapatılmıştır."

Mersin

CHP Akdeniz Belediye Başkan adayı Necdet Tamamoğulları, BDP'li adayın kazandığı ilçede oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna dilekçe verdi.

Tamamoğulları, yaptığı açıklamada "Islak imzalı kayıtları incelediğimiz zaman görüyoruz ki kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi açık ara öndedir.

Erdemli ilçesinde AK Parti'nin belediye başkanlığı seçimlerinde kullanılan oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz ise reddedildi.

Zonguldak

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde AK Parti'nin seçim sonuçlarına itirazı üzerine oylar tekrar sayıldı.

Sayımın ardından AK Parti adayı Mithat Gülşen'in oyu 7 bin 667'den 7 bin 639'a, CHP adayı Kantarcı'nın oyu 7 bin 695'den 7 bin 688'e indi.

Denizli

CHP Denizli İl Teşkilatının da 19 ilçedeki 2 bin 521 sandıkta büyükşehir oylarının yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na başvurduğu bildirildi.

CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Ömer Yurtseven, ıslak imzalı tutanaklar ile Seçim Kurulunun tutanaklarındaki çelişkiliyi de sebep olarak gösterdi.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını 246 oy farkla kaybeden MHP, oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurdu.

Hatay

İskenderun ilçesinde MHP ve CHP, AK Parti adayı Seyfi Dingil'in kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti.