AKP'nin Karaman adayı Mahmut Sami Şahin kimdir?

AKP'nin Karaman Belediye Başkanı olarak Mahmut Sami Şahin açıklandı.

Mahmut Sami Şahin kimdir?

1971 yılında Karaman'da doğdu. Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’ndan 1982 yılında ve Karaman İmam Hatip Lisesi'nden 1989 yılında mezun oldu.

Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü 1993 yılında bitirdi ve aynı Üniversitede yüksek lisansını tamamlayarak Makine Yüksek Mühendisi oldu. 1992-1993 döneminde S.Ü. Eğitim Fakültesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldı. Karaman'da bir süre devlet memurluğu görevinden sonra: özel sektörde makine imalat ve hidrolik otomasyon sektörlerinde yönetici olarak çalıştı. 1998 yılında kendi firması olan Simya Hidrolik Otomasyon Ltd. Şirketini kurdu. 2000 yılında Karaman ve Konya'da otogaz dönüşüm ve projelendirmeleri yaptı. 2004 yılında Bosch Rexroth firmasının Karaman'ın da içinde bulunduğu Konya Bölge Ana Bayisi /e Bölge Müdürü oldu. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Savunma sanayi ile iIgili bazı projelerde çözüm ortağı olarak görev aldı. Türk Uçak Sanayi (TAİ) ve ASELSAN bünyelerindeki projelerde çözüm mühendisi olarak proje uygulamaları yaptı. Üniversitelerde: odalarda ve özel sektörde Hidrolik ve Endüstri 4.0 konularında seminerler ferdi.

Mevlana Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı projelerinde koordinatör olarak görev yaptı. 2015 yılında kurulan Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark Yönetici A Ş kurucu şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi oldu. TÜBİTAK MAM Robotik Kümelenme Grup üyesi ve KOP bölgesi İNNOPARK KOBİ Mentör Projesi komite üyesidir.

TÜBİTAK ve Konya İnnopark A Ş. de proje değerlendirme panelisti olarak görev yapmaktadır. 2010 yılında Ak Parti Meram İlçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı ve Ar-Ge'den sorumlu Başkan Yardımcılığı ve İlçe Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Meram Belediyesi Meclis üyesi seçildi ve aynı zamanda Büyükşehir Meclis Üyesi oldu.