"AKP'nin kafası karışık; bu açıklamaların hepsi 24 saat içinde yapıldı"

CHP MYK'sinde konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, IKBY'deki referandum sürecine ilişkin, partilerin 'Irak'ın toprak bütünlüğü' ekseninde değerlendirilmesini istedi. Kılıçdaroğlu, hükümetin bu konuda açıklamalarının çelişkili ve sadece iç politikaya yönelik olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kuzey Irak Kürt Yönetimi'nin referandum kararının ardından yapılan oylama sonrası son 24 saatte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve AKP'li bakanlardan bir biriyle tamamen zıt açıklamalar geldi. Gelen açıklamalar kafaları karıştırdı. İşte son 24 saatte Erdoğan, Yıldırım ve AKP'li Bakanlardan gelen kafa karıştıran açıklamalar kronolojisi;

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

25 Eylül 2017



Erdoğan Ombudsmanlar toplantısında konuştu

“Biz ise şu anda Kuzey Irak ile çok farklı bir konumdayız. Netanyahu ile farklı bir konumda. Söyleyin bundan vazgeçsin. Biz adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz. Kuzey Irak yerel yönetiminin bu adımdan geri adım atması şart, olmazsa olmaz. Suriye'de de birden fazla terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz. Onlar için kuru bir rüya. Dedim ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Milletimiz aymazlıkla ısrar eden küçük bir kesim haricinde tüm olup bitenleri görmektedir. Parlamentoda yapılan oylamayı gördünüz, küçük bir grup ama büyük bir çoğunlukla hemen silahlı kuvvetlerine yurt dışına çıkma müsaade kararını parlamentomuz verdi”

Yıldırım: Rahat olun, savaşa girmeyiz

25 Eylül 2017

Erdoğan'ın "bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerinden bir kaç saat sonra NTV canlı yayınına katılan Başbakan Binali Yıldırım , "Referandumu yapma inadı sıcak bir çatışmaya zemin hazırlamıştır. Vatandaş rahat olsun, savaşa girdiğimiz yok" açıklamasını yaptı.

Erdoğan: Yiyecek, giyecek bulamayacaksınız



AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne konuştu;



"Biz, yaptırımlarımızı uygulamaya başladığımız andan itibaren zaten ortada kalacaksın. Bir vanayı kapadığımız anda iş, bitti. Bütün geliri meliri hepsi ortadan kalkıyor. TIR'lar Kuzey Irak'a çalışmadığı anda bunlar, yiyecek, giyecek bulamayacaklar. Öyle bir duruma gelecek. Niye? Mecburuz, yaptırım. O zaman bunlara İsrail nereden, neyi, nasıl gönderecek? Buyursun, göndersin. Amerika'da bir görüşmemiz oldu. Netanyahu'yla münasebetleri sordular. Ben de kendilerine dedim ki 'Her şeyden önce bir münasebetin kurulabilmesi için Türkiye ile ortak paydada buluşmak lazım. Önce kendilerine söyleyin. Nereden çıktı bu Kuzey Irak Yerel Yönetimi'nin şu anda attığı adımı desteklemek? İsrail'den başka destekleyen var mı? Bunu, kendilerine söyleyin. Önce bunu gözden geçirsinler. Bunu gözden geçirmedikçe atacağımız birçok adımı da İsrail ile bundan sonra atamayız'. Türkiye'yi bölgede, oyun kurucu olarak görmeyenlerle bizim adım atmamız mümkün değil. Türkiye, bu bölgede oyun kurucudur. Türkiye'nin, İran'ın, Irak merkezi hükümetinin yani çevresindeki tüm ülkelerin karşı olduğu bir bağımsızlık girişiminin fiilen mümkün olması ve orada yaşayanları mutlu etmesi düşünülemez"

Bakan Zeybekçi: Ekonomik ambargo tehlikeli söylem

Hürriyet ekibini ağırlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Kuzey Irak'a yönelik ekonomik ambargo konusuna ilişkin konuştu;

"İki ayrı değil, çok daha fazla görüş vardır. Herkesin farklı bir yaklaşımı var" diyen Zeybekci, "25 bakan varsa, o kadar çok görüş var demektir. Bu noktada Ekonomi Bakanlığı ‘duygusuz, kapitalist bakanlık' olarak algılanabiliyor. Ama Ekonomi Bakanlığı olarak bizim görüşümüz sadece ve sadece Türkiye'nin menfaati. Ekonomik ambargo tehlikeli bir söylem. Ambargo koyduğunuzda satışlarınız duruyor. Diyebilirsiniz ki, ‘Musul-Kerkük kutsal davamız, sen hala ticaret' diyorsun. Ama benim işim ticaret. Ben Ekonomi Bakanı'yım. 8-9 milyar dolarlık bir ticaretten, Türkiye'nin menfaatinden bahsediyoruz.

Erdoğan: Giriş çıkış kapatılacak



Tarih: 25 Eylül 2017



Erdoğan Ombustmanlar toplantısında konuştu;



"Bu konudaki tavrımıza rağmen yapılan ve Irak'taki cari hukuka da uygun olmayan referandumun, sonucuna bakmaksızın yok hükmünde kabul ediyoruz, gayrimeşrudur diyoruz. Artık giriş-çıkış, bunlar da kapatılacak. Kuzey Irak Yerel Yönetimi, bakalım petrolünü hangi kanallarla satacak? Vana bizde. Vanayı kapattığımız anda o iş de bitti”

Bakan Tüfenkci: Habur kapatılabilir



Bingöl Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi'ne katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, burada gazetecilere açıklama yaptı;



"Habur Sınır Kapısı şu an itibarıyla açık durumda ama baktığımız zaman önceki günlere göre giriş çıkışların çok azaldığını görüyoruz. Tabi ileriki zamanlarda veya günlerde Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması da gündemde. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi her an kapatılabilir. Oradaki birtakım gelişmeleri bekliyoruz. İşte petrol vanasının kapatılması gibi birtakım önlemler, yaptırımlar var."

Bakan Çavuşoğlu: Muhatabımız Bağdat, Habur'u neden kapatalım?



Tarih: 26 Eylül 2017

Kanal 24’e konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise farklı mesajlar verdi.



“Türkiye’nin Irak’la yaptığı ortak tatbikat, bir talebi olursa Irak’a sınır bütünlüğünü koruması için destek vereceğiz demektir. Irak’tan gelecek talepleri değerlendiririz, ortak operasyon dahil her şey masada. İran’la ortak işbirliğindeyiz ancak işbirliği yapmak ortak operasyon anlamına gelmez. Arazide bulunan askerlerimiz her an her türlü mücadeleye hazırdır, yeter ki bir sinyal gelsin.”

AKP Sözcüsü Mahir Ünal: Aslolan Cumhurbaşkanı ve başbakanımızın açıklamaları



Tarih: 27 Eylül 2017

AKP sözcüsü Nahir Ünel partisinin MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bahçeli'Nin "En az 5 bin ülkücü Kerkük için hazır" açıklamasını soran gazetecilere şu yanıtı verdi;

AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ünal, Devlet Bahçeli'nin Kuzey Irak referandumuna ilişkin açıklamalarına ilişkin soruya, "Sayın Bahçeli'nin kaygılarını anlayışla karşılarız ama burada aslolan sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve sözcülerinin açıklamalarıdır"

Erdoğan'dan İbadi'ye: Muhatabım değilsin, kalitemde değilsin



Tarih: 11 Ekim 2016

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat'la yaşanan Başika krizine ilişkin Irak Başbakanı İbadi'ye "Şahsıma hakaretler ediyor, sen benim zaten muhatabım değilsin, seviyemde değilsin, kıratımda değilsin, kalitemde değilsin. Irak'tan senin bağırman çağırman bizim için hiç de önemli değil, biz bildiğimizi okuyacağız, bunu böyle bilesin. Kim bu? Irak'ın Başbakanı. Önce haddini bil" diye seslenmişti.

Binali Yıldırım: Tek muhatabımız Bağdat

Tarih: 25 Eylül 2017

Başbakan Binali Yıldırım önceki gün Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde 5 haber kanalının ortak yayınında Alacağımız kararlarda karşımızdaki meşru idare otorite Bağdat'tır, merkezi hükümettir. Görüşmeler sürüyor. Onların resmen taleplerini aldık. Bugün itibariyle süreç başladı.