İşte AKP'nin İstanbul adayları

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda usülsüz imar izni iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, yeniden AKP başkan adayı oldu.
AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık 6 saat süren AKP Seçim İşleri Üst Kurulu toplantısı sona erdi.
Beykoz, Beylikdüzü, Eyüp ve Büyükçekmece'de yeniden anket çalışması yapılması yönünde karar alındığı öğrenildi.
Başbakan Erdoğan'ın bu akşam 6 saat süren toplantının ardından belirlediği adaylar şöyle:
Anadolu Yakası
Çekmeköy: Ahmet Poyraz,
Adalar: Coşkun Özden,
Maltepe: Prof. Dr. Edibe Sözen,
Kadıköy: Hurşit Yıldırım,
Pendik: Kenan Şahin,
Kartal: Temurhan Yıldız,
Üsküdar: Hilmi Türkmen,
Tuzla: Şadi Yazıcı,
Şile: Can Tabakoğlu,
Sultanbeyli: Hüseyin Keskin,
Ümraniye: Hasan Can,
Ataşehir: Nimetullah Topu,
Avrupa Yakası
Başakşehir: Mevlüt Uysal,
Esenler: Tevfik Göksu,
Bağcılar: Lokman Çağırıcı,
Bahçelievler: Osman Develioğlu,
Avcılar: Bayram Şenocak,
Fatih: Mustafa Demir,
Arnavutköy: Haşim Baltacı,
Sultangazi: Cahit Altunay,
Beyoğlu: Ahmet Misbah Demircan,
Şişli: Mukadder Başeğmez,
Güngören: Şakir Yücel Karaman,
Bayrampaşa: Atilla Aydıner,
Kağıthane: Fazlı Kılıç,
Bakırköy: Mehmet Emin Ertekin,
Esenyurt: Necmi Kadıoğlu,
Çatalca: Savaş Barutçu,
Zeytinburnu: Murat Aydın,
Sarıyer: Sedat Özsoy