AKP'nin İstanbul adayları açıklandı; 3 ilçe MHP'ye bırakıldı, 13 isim tekrar aday gösterildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Beşiktaş, Silivri ve Maltepe MHP'ye bırakılırken Erdoğan bu isimleri Cumhur İttifakının adayı olarak duyurarak sahneye çağırdı. Öte yandan 13 mevcut isim ise tekrardan aday gösterildi.

Cumhuriyet'ten İlayda Kaya ve Leyla Kılıç'ın haberine göre 36 ilçede aday çıkaran AKP, MHP’li adaylar Beşiktaş’ta Serkan Topel, Maltepe’de Ahmet Baykan, Silivri’de Volkan Yılmaz’ı destekleyecek. 2014 seçimlerinde Beşiktaş’ta CHP yüzde 76.1, MHP yüzde 3, Silivri’de CHP yüzde 48.8, MHP yüzde 4.3 Maltepe’de CHP yüzde 49.3, MHP yüzde 8.2 oy aldı.

Erdoğan, İBB Başkan adayını TBMM Başkanı Binali Yıldırım olarak açıkladı. İBB mevcut Başkanı Mevlüt Uysal da Büyükçekmece aday olarak gösterildi.

AKP, kadın aday olarak ise Adalar’da Özlem Öztekin Vural, Sancaktepe’da Şeyma Döğücü, Şişli’de ise Nihal Yıldırım olmakla beraber 3 isim çıkardı.

13 başkanla devam kararı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz’da, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem de Ataşehir’de aday gösterildi. Arnavutköy’de Ahmet Haşim Baltacı, Bağcılar’da Lokman Çağırıcı, Başakşehir’de Yasin Kurtoğlu, Bayrampaşa’da Atilla Aydıner, Çekmeköy’de Ahmet Poyraz, Esenler’de Mehmet Tevfik Göksu, Gaziosmanpaşa’da Hasan Tahsin Usta, Küçükçekmece’de Temel Karadeniz, Sultanbeyli’de Hüseyin Keskin, Tuzla’da Şadi Yazıcı ve Üsküdar’da Hilmi Türkmen yeniden belediye başkanı seçilmek için çalışacak.