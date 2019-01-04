AKP'nin İstanbul adayı Meclis Başkanı Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından AKP'nin 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde İstanbul adayı olarak gösterdiği Meclis Başkanı Binali Yıldırım, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin açıklamada bulundu. Şimdiye kadar İstanbul için iki adayın açıklandığını söyleyen Yıldırım, İmamoğlu'na başarılar diledi.

Açıklamasında Cumhur İttifakının adını dile getiren Yıldırım'ın CHP ile İyi Parti'nin ortaklığını anmadan, "diğer ittifakın adayı" diyerek bahsetmesi dikkatleri çekti.

İstanbul'a ilişkin olark projeleri hakkında 7 Ocak'ta gazetecilerle yapmayı planladığı toplantı ile tüyo vereceğini açıklayan Yıldırım, "Yaptıklarımız İstanbul için yapılacakların teminatıdır" dedi.

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırırm'ın açıklamaları şöyle:

"Beklentileri karşılamak için 39 arkadaşımızla yola çıktık.

"(Projelerinizi ne zaman açıklayacaksınız- Ekrem İmamoğlu'nu nasıl bir rakip olarak görüyorsunuz?) Bir açıklanan aday Cumhur İttifakının diğeri de diğer ittifakın adayı. Kendisine başarılar diliyorum. İstanbul Projeleri için 7 Ocak'ta basınla bir değerlendirme çalışmaları yapacağız. İp uçları vereceğğiz. 15'inden sonra da ilçe belediye başkan adaylarımızla İstanbulluların bizden beklediklerini kapsamlı bir şekilde duyuracağız. Önemli olan prensibimiz çok konuşmak değil, çok dinlemek olacak. Vatandaşı dinleyeceğiz ilçelerde, İstanbul'un mahallelerinde. İstanbul'un akademik çevresiyle, esnafıyla, tüm toplum kesimiyle dertleşip konuşacağız.

"Hayvan hakları, hayvanlar da canlıdır. Bütün canlıları yaşatmak, hgakkını, hukukunu korumak bizim görevimizdir. İşkence edilerek ticari amaçlı kullanılmalarını tasvip etmiyoruz, uygun bulmuyoruz. Cumhurbaşkanımızın faytonlarla ilgili söylediklerinin arkasındayız. Her şey para, ticaret demek değil; önemli olan insanların nasıl bir yaşam kalitesi varsa her canlının vardır. TBMM'de yakın zamanda hayvanlarla ilgili bir kanun teklifi gündeme gelecektir. Bu gördüğümüz o atın arkasına bağlanan köpek, işkence edilerek ayakları kesilen kedilerin görüntülerinin son bulmasını istiyoruz.

"Sayın Baykal'ı ziyaret ettim. Zihinsel fonksiyonları yerindedir. 2002 seçimlerini konuştuk. Eski günleri konuştuk, İzmir'de birlikte yaptığımz işlerden bahsettik. Çok moralli buldum. Kendisine acil şifalar diliyorum.