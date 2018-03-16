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"AKP'nin İstanbul adayı Ahmet Davutoğlu" iddiası

Gazeteci Gürkan Hacır, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Ahmet Davutoğlu olduğunu iddia etti

16 Mart 2018 18:41

Gazeteci–Yazar Gürkan Hacır, CNN Türk'te katıldığı programda AKP'nin, 2019'daki yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının eski başbakan Ahmet Davutoğlu olduğunu iddia etti.

CNN TÜRK'te, gazeteci Nevzat Çiçek, Abdulkadir Selvi, İsmail Saymaz ve Gürkan Hacır'ın konuk olduğu "Gece Görüşü" programında 2019 yılı seçimleri ile birlikte gündeme dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Hande Fırat'ın sunduğu,  İstiklal Marşı değişikliğinin tartışıldığı   programın bir bölümünde söz alan Gürkan Hacır, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayının Ahmet Davutoğlu olduğunu iddia etti.

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