AKP'nin IMF Başkan adayı Mehmet Şimşek mi?

T24 - IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın bir otel görevlisine tecavüz ettiği gerekçesi üzerine, görevine devam etmesinin imkansız olduğu konuşulurken, NTV Grubu New York muhabiri Selim Atalay'ın twitter'daki hesabında yazdığı "IMF'YE BAŞKAN ARANIYOR- ADAYIMIZ MEHMET ŞİMŞEK" şeklindeki yorumunu Devlet Bakanı Egemen Bağış da paylaşması üzerine Ankara'da, "AKP'nin IMF Başkanı adayı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mi?" sorusu gündeme geldi.

Hürriyet gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, AKP'nin uzun süredir IMF başkanlığı için bir Türk'ün geçmesini arzulandığı ve IMF Başkanı Kahn'ın durumundan faydalanalarak Mehmet Şimşek'in aday gösterilebileceği belirtildi.

IMF, bugüne kadar Türkiye gündeminde hep o zorlu “ekonomik programlar” ile anıldı.Son olarak ise, hem dünya gündemine, hem de Türkiye gündemine, IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn hakkındaki cinsel saldırı haberleriyle gündeme oturdu.

Oysa derin Ankara kulislerinde, uzun süredir konuşuluyordu IMF. Özellikle Ak Parti ve hükümet çevrelerinde, “neden IMF’nin başına bir Türk geçmesin?” sorusu, daha IMF Başkanı’nın seks skandalı ortaya çıkmadan bile alçak sesle dillendiriliyordu.

Strauss-Kahn’ın IMF’nin başında bir yıllık görev süresi daha var.

Ancak karıştığı skandal, belki de sonuna kadar Başkan kalmasını engelleyecek.

İşte bu durum üzerine, Ankara’da, özellikle hükümet çevrelerinde “Türkiye’den bir IMF Başkanı” daha yüksek seslerle ifade edilmeye başlandı .

Üstelik bir de adayla birlikte; Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.

Kulislerde konuşulan konu, sanal alemde yazıya döküldü bile.

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın kendi twitter hesabından “retweet” ettiği bir yazışmada, açık açık Mehmet Şimşek’in adaylığını gündeme getirdi. Tweet’te “IMF Başkanlığı için arayış başladı. Maliye bakanı Mehmet Şimşek aranan şartları taşıyor” yazıyordu. Bağış da bu tweet’i, kendi hesabından, kendisini izleyenlerle paylaştı.

Bunu işaret fişeği kabul edip, Ankara’da, hükümete yakın çevrelerle, bakan danışmanları ile Ak Parti yetkilileriyle ard arda telefon görüşmeleri yaptım.

Sonuç şu;

Hakikaten Ak Parti hükümetinin aklından, IMF Başkanlığı için Mehmet Şimşek geçiyor.

Bu istek, mevcut IMF Başkanı Strauss-Kahn’ın görev süresinin sonuna yakın ortaya konulacaktı. Ancak yaşanan seks skandalı, bununla birlikte ortaya çıkan IMF Başkanı’nın görevini erken bırakma ihtimali, Ankara’yı da düşündüğü kampanyayı daha erkene almaya itti.

Türkiye’nin, “IMF Başkanlığı’na Türkiye’den bir isim” kampanyasının gerekçeleri de şimdiden hazır ve meşru;

“Şimdiye kadar, IMF’e hep gelişmiş ülkelerden başkan seçildi. Oysa, bugünlerde dinamik ekonomiler, gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri. Dolayısıyla, IMF’in tepesine de artık gelişmekte olan ülkelerden bir isim getirilmeli. En uygun ülkelerden biri ise, dünyanın 20 büyük ekonomisi arasında yer alan, giderek büyüyen Türkiye’den bir isim olur...”