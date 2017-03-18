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AKP'nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Dünya, Kürtleri gündemine taşırken biz düşürdük

"Politika oluştururken dünyadaki gidişatı göz önünde bulundurmazsak açıkta kalırız"

18 Mart 2017 17:34

AKP döneminin ilk Dışişleri Bakanı ve partinin kurucularından Yaşar Yakış,  Avrupa’yla tırmanan diplomatik krizin sebeplerinden birinin Kürt sorunu olduğunu savunarak, “Dünya Kürt konusunu daha fazla ön plana çıkarırken, biz konuyu gündemden düşürdük” dedi.

AKP politikalarına yönelttiği eleştirilerle dikkati çeken Yakış, geçtiğimiz yıl partiden ihraç edilmişti.

Dihaber’e konuşan Yakış, Türkiye’nin Kürt sorununa yaklaşımı sebebiyle dış politikada sendelendiğini ifade etti. Kürt sorununu, ‘180 yıllık’ bir sorun olarak ifade eden Yakış, hükümetin Dolmabahçe süreciyle soruna doğru teşhis koyduğunu ancak sonlandırılmasını anlamlandıramadığını söyledi.

Dünyanın Kürtleri ‘Dört ülkede, 40 milyonluk tek devletsiz halk’ olarak tanımlamaya başladığını sözlerine ekleyen Yakış şöyle devam etti: 

“Dolmabahçe süreci çöktü. Ama dünyada aksi yönde işliyor. Dünyada bu konu daha düşük konuşulurken, biz Dolmabahçe ile yükselttik. Bunu güçlendirmemiz gerekirken, ters gelişme oldu. Yani dünyada, Kürt konusu uluslararası ilişkilerin gündeminde daha da yükselirken, biz konuyu gündemden düşürdük.”

“Uluslararası ilişkilerin gündeminde bu konu, 10-15 sene öncesine nazaran daha ön plana çıktı. Dünyada böyle bir gelişme olurken, Türkiye’de de bir ara çok güzel bir adım atıldı, sonrasında rücu edildi. Cumhurbaşkanının kuruculara verildiği bir yemekte dile getirdim; dünya bu işi daha fazla ön plana çıkarırken, Türkiye gündeminden düşürüyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Biz bir politika oluştururken dünyadaki bu gidişatı göz önünde bulundurmazsak açıkta kalırız, yalnız kalırız.”

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