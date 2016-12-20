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AKP’nin ilk Dışişleri Bakanı: Halep'in kurtarılması Karlov'un katilini tahrik etmiş olabilir

"Cinayetin motivasyonu konusunda somut delil elde edilene kadar tüm seçenekler masada olmalı"

20 Aralık 2016 21:31

AKP döneminin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Halep’teki militanların yenilmesinden hoşnut olmayan güçlerin, Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinin arkasında olabileceğini ancak tüm ipuçlarının araştırılması gerektiğini söyledi.

Sputnik'e konuşan Yakış "Bu son derece üzücü bir saldırı. Bu, Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğinin iyileştirilmesinden ve Suriyeli muhalif grupların Halep'ten püskürtülmesinden hoşnut olmayan çevrelerce yapılmış olabilir. Ancak cinayetin motivasyonu konusunda somut delil elde edilene kadar tüm seçenekler masada olmalı" dedi.

Türkiye'deki herkesin suikast nedeniyle 'derin üzüntü' içinde olduğunu belirten Eski Dışişleri Bakanı Yakış "İki ülkeden yetkililer bu alçakça eylemin ana nedenini bulmak için gerçekten iş birliği halinde gözüküyor" dedi.

Saldırının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu suikastin arkasında Türk-Rus ilişkilerini ve iki ülkenin Suriye konusundaki ortak çabalarını bozmak isteyenlerin olduğunu vurgulamıştı.

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