AKP'nin ilk Dış İşleri Bakanı: AKP'den ihraç edilince çok rahatladım

AKP'nin son dönemlerdeki dış politkasını eleştiren ve 17 Aralık süreci sonrasında ortaya çıkan tabloya itirazlarda bulunduğu için partiden ihraç edilen partinin ilk Dış İşleri bakanı Yaşar Yakış, AKP'nin kurulduğundan bu yana kendisini motive eden ideallerden uzak olduğunu ve artık partide diğer isimlerle aynı yerde olmadığını ifade ederek "Partiden ihraç edildiğim için çok mutluyum" dedi. "Temel hak ve hürriyetler ve yolsuzluklar açısından AKP bugün çok farklı bir yerde" diyen Yakış, yargının da çok politize olduğunu söyledi.

Özgür Düşünce'nin haberine göre, Youtube üzerinden yayınlanan “Erkam Tufan'la 30 Dakika” programında konuşan Yakış, partinin mevcut hukuk ve adalet anlayışına eleştiriler getirdi. Yakış, yargının çok fazla politize olduğunu vurgulayarak basın özgürlüğünün son süreçte büyük zarar gördüğünü belirtti. Yakış, “Medya kayyımlara devredildi. Orada çalışanların özlük haklarını bile vermeden görevlerine son verildi. ABD den ve AB den geçmişte de eleştiriler gelirdi. Bu sefer tonu ve değindikleri hususların sayısı artıyor. Bu durum o ülkeler ile olan ilişkilerimizi zora sokar” diye konuştu.

İlk doğru tanımı Özal yaptı

Yaşar Yakış, Medialog Platformu tarafından Taksim'de düzenlenen ‘34. Covering Turkey' toplantısına da konuşmacı olarak katıldı. Yakış, 80 ve 90'lı yıllarda PKK ile yapılan askeri mücadele sürecinden bahsetti. Askeri mücadele ile hiçbir şekilde çözüme ulaşılamayacağını söyledi. Yakış, “Süreç, Erdoğan tarafından donduruldu ya da askıya alındı. Yapılması gereken, sürecin yeniden başlatılması. Askeri yöntemlerle çözüme ulaşılamayacağı aşikar.”

PYD ile masaya oturulmalı

Yaşar Yakış, Türkiye'nin PYD' ye karşı mevcut tutumunu yorumladı. Suriye'de kurulan Kürt kantonlarının birleştirilmesi ile tüm güney sınırının Kürtler tarafından kontrol edilmesi konusunun Türkiye'yi endişelendirdiğini vurguladı.

Yakış, “Şu an en geçerli çözümün, Türkiye'nin PYD ile masaya oturması ve tüm grupların çıkarlarını koruyacak bir anlaşmaya varmasıdır. Geçmişte PYD lideri Salih Müslim defalarca Türkiye'yi ziyaret etti ve üst düzeyde karşılandı. Ancak Salih Müslim'den Suriye rejimine karşı açık bir pozisyon alması istendiğinde Türk hükümeti ile görüş ayrılıkları başladı. Salih Müslim, Türkiye'nin kendisini desteklemesi için koyduğu bu şartı, Beşir Esed rejiminin gitmeme ihtimalini hesaba katarak kabul etmedi” ifadelerini kullandı. Yakış, Türkiye ile ABD nin PYD bağlamındaki görüş ayrılıklarında ise Erdoğan'ın son ABD ziyareti ile belirli bir mesafe katedildiğini belirtti.

Kürt milletvekiller çekiniyordu

Yaşar Yakış, AKP'nin Kürt politikasına yönelik de çarpıcı gözlemlerini ve şahitliklerini anlattı: “AKP kongrelerine katıldığım dönemlerde parti içindeki Kürt kökenli milletvekilleri Kürtlere yönelik mevcut politikalardan rahatsızlık duyuyordu. Benim bu konuda yaptığım eleştirel konuşma ve yazılardan memnunlardı. Ancak parti politikasına muhalif görüş bildirmekten çekindiklerinden, seslerini yükseltemiyorlardı.”

Avrupa Mahkemeleri'nin kararına inanırım

Yaşar Yakış'a, Hizmet Hareketi-PKK ilişkisi iddiasına yönemlik de değerlendirmelerde bulundu. Yakış tecrübelerine dayanarak bu tarz duyumlara hiçbir zaman prim vermediğini, ancak politikada maalesef zaman zaman bu şekilde iddia ve ithamlarda bulunulabildiğini dile getirdi. Yakış, “Ancak ve ancak Türkiye deki hukuki süreçlerden sonra Avrupa mahkemelerinde karara varılırsa böyle bir iddianın doğruluğuna inanırım” diye konuştu.