AKP'nin Hatay belediye başkan adayı İbrahim Güler kimdir?

AKP'nin 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Hatay Belediye Başkan adayı İbrahim Güler oldu.

İbrahim Güler kimdir?

İbrahim Güler, 1976 Reyhanlı Doğumlu. 1997 Gazi Üniversitesi, AnkaraTicaret ve Turizm Eğitim Fakültesi'nde okudu. Ardından 2017'de Anadolu Universitesi Adalet bölümünde okudu. 1997-2005 yılalrı arasında Edirne, Şanlı Urfa ve Hatay'da öğretmenlik yaptı. 2005'te Güler Uls. Taş. Firma ortağı ve müdürüydü. Güler'in yıllara göre etkin olduğu alanlar şöyle:

2012 AK PARTİ Antakya İlçe başkan yrd.

2012 IBC GÜLER Dış Tic.

2013 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yön.Krl.Üyesi

2014 Hatay Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi

2014 Hatay RORO Yön.Krl Başkanı (Ortadoğu Süveyş’in güneyine Ülke karayolu İhracat ve Lojistiğini bağlayan tek düzenli RORO hattıdır.)

2015 AK PARTİ Milletvekilliği aday adayı

2018 AK PARTİ Hatay İl Başkanı (Hala devam etmektedir.)

İyi derecede Arapça, orta düzeyde İngilizce ve Almanya bilmektedir. Evli 5 Çocuk Babasıdır.

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