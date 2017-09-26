AKP’nin eski milletvekili adayı, Hayır Partisi kurucusu Bekleviç, Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı

Bir dönem AKP’den milletvekilliğine adaylığını koyan, Egemen Bağış’ın AB Bakanı olduğu dönemde danışmanlığı yapan ve anayasa değişikliği referandumunda Hayır Partisi kurarak ‘hayır’ kampanyasını yürüten Tuna Bekleviç, 2019 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı ve kampanyasını resmen başlattı.

Bekleviç, tanıtım bülteninde “Başka Türkiye yok” sloganı ile “Bu gençlikte gelecek var” sloganları ile birlikte çok sayıda fotoğraflar kullandı. Bekleviç, T24’e yaptığı değerlendirmede, kısıtlı imkanlarla tanıtım bülteni hazırladıklarını ve kampanyayı ekibiyle birlikte başlattıklarını söyledi.

Bekleviç’in “100 günde 100 icraat” başlıklı seçim vaadinde zorunlu eğitimin 13 yıla çıkarılması, sahipsiz hayvanlar ile hayvan haklarıyla ilgili çalışmalar dikkat çekti.

Vaatler arasında, Uzay Araştırmaları İhtisas Sahaları, uzay Ajansının kurulması ile birlikte uydu, uzay ve havacılık teknolojisi ile sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi , Uzay Çiftçiliği gibi konular yer alıyor.



Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları uzay istasyonunda



“Türkiye Uzayda İlk Sürekli İstasyonunu Kuracaktır” vaadinde Bekleviç,”Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı olan 2023 yılında uzayda ilk sürekli istasyonunu kurarak Atatürk’ün 1936’da söylediği sözlere olan inancımızı tüm Dünya’ya göstereceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarında milletimize vereceğimiz en güzel hediye kutlamaların ilk sürekli uzay istasyonumuzda olması olacaktır” dedi.

Tuna Bekleviç'in paylaştığı seçim bültenine ulaşmak için tıklayın...