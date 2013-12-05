AKP'nin en son açıklanan 21 başkan adayının özgeçmişleri

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da partisinin Seçim İşleri Başkanlığı Bölge Toplantısı'nda aralarında büyükşehirlerin de olduğu 21 ilin belediye başkan adayını açıkladı. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının da bulunduğu 7'si büyükşehir olmak üzere 21 ilin belediye başkan adaylarının özgeçmişleri ise şöyle:

İSTANBUL BŞB: Kadir Topbaş

Artvin'in Yusufeli ilçesinde doğan Kadir Topbaş, 8 Ocak 1945 yılında doğdu. Topbaş, orta öğrenimine Işık Lisesi'nde başlayıp İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden, 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Kadir Topbaş doktora tezini, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü'nde "Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri" konusunda tamamladı.

Uzun yıllar "serbest mimar" olarak çalışan Kadir Topbaş, 1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı. 1999 yılında Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na seçilen Kadir Topbaş, 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 1999 seçimlerinde ikinci kez seçilen Topbaş, 2011 Yılı Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Danışma Komitesi UNACLA Başkanı Olarak seçildi ve bu görevini sürdürüyor. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

BURSA BŞB: Recep Altepe

1959´da Bursa´da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa´da tamamladı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü´nü bitiren Recep Altepe, siyasete 1989 yılında Refah Partisi İl Yöneticisi olarak giren Recep Altepe, 2004 yılı yerel seçimlerinde AK Parti´den Osmangazi Belediye Başkanlığına seçildi. 29 Mart 2009 yılı yerel seçimlerinde AK Parti´den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı´na seçildi. Türkiye Sağlıklı Kentler Birligi ve Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği´nin de başkanı olan Altepe, evli ve üç çocuk babasıdır.

KOCAELİ BŞB: İbrahim Karaosmanoğlu

1952 yılında İzmit Yuvacık´ta doğdu. 1977 yılında Marmara Üniversitesi´nden mezun oldu. 1978-1989 yılları arasında Kırıkkale Lisesi, İzmit Endüstri Meslek Lisesi ve İzmit Ortaokulu´nda öğretmen ve yönetici olarak görev aldı.1989-99 yılları arasında İzmit´te 10 yıl Yuvacık Belediye Başkanlığı yaptı. Ak Parti´nin kuruluşunda Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte aktif olarak görev aldı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği(TDBB)'nin 09 Mart 2012 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, oybirliğiyle birlik başkanlığına seçilmiştir. Evli ve 5 çocuk babasıdır.

BALIKESİR BŞB: Ahmet Edip Uğur

1950 yılında Balıkesir'de doğdu. Orta Öğrenimi İstanbul Işık Lisesi'nde, Yüksek Öğrenimini İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Milletvekili olarak 18. Dönem'de Parlamento'ya girmiştir. AK Parti Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı da yapan Ahmet Edip Uğur, 22. Dönem'de ikinci kez milletvekili seçilmiştir. 2007 Genel Seçimleri'nde 23. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak yeniden parlamentoya girdikten sonra Genel Başkan Yardımcısı olarak AK Kadro'da yer almıştır. Ahmet Edip Uğur evli ve üç çocuk babasıdır.

SAKARYA BŞB: Zeki Toçoğlu

1955 yılında Adapazarı'nda doğdu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi. 6 yıl SAÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Sekreterliği görevini yürüten Toçoğlu 18 Nisan 1999 seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanı seçildi. Toçoğlu, 28 Mart 2004 Mahalli Seçimlerinde yeniden Belediye Başkanı seçildi.

29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçiminde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan'ı seçildi.

TEKİRDAĞ BŞB: Mustafa Yel

1968 Tekirdağ doğumlu. İlk, orta ve liseyi Tekirdağ'da okudu. İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetiminin bitirdi. 1995'ten itibaren kaymakamlık ve vali yardımcılıkları yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

MARDİN BŞB: Mehmet Vejdi Kahraman

1962 yılında Mardin/Kızıltepe'de doğan Mehmet Vejdi Kahraman, ilk ve orta eğitimini Kızıltepe'de tamamladı.Siyasete Refah Partisi'nin kademelerinde görev alarak başlayan Kahraman, 2011 yılında AKP'den Milletvekili aday adayı oldu.AKP hükümeti tarafından başlatılan çözüm sürecine verdiği destekle bilinen Kahraman, evli ve 5 çocuk babasıdır.

BAYBURT: Mete Memiş

1964 Bayburt doğumlu. Evli ve 3 çocuk babası. İlk ve orta öğrenimi Bayburt'ta lisans eğitimini 1985 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Matematik Bölümünü tamamladı.

SİNOP: Hamza İnce

1955 Gerze, Sinop doğumlu Hamza İnce İlköğretim ve lise eğitimini Sinop'ta tamamladı. Hamza İnce Amasya Eğitim Enstitüsü mezunu.

YALOVA: Yakup Koçal

12 Aralık 1958 yılında Yalova'da doğdu. Orta ve lise eğitimini yatılı olarak İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlayan Koçal, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Endüstri Mühendisi olarak mezun oldu.

KIRIKKALE: Mehmet Saygılı

1969 Yılında dünyaya gelen Mehmet Saygılı, İlkokulu Tınaz İlkokulunda, Ortaokulu Atatürk İlkokulunda, Liseyi ise Kırıkkale Lisesinde tamamladı. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1990-1991 yılları arasında İngiltere'de Lisan eğitimi aldı. Evli ve üç çocuk babası.

NEVŞEHİR: Hasan Ünver

1963 yılında Ulukışla'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin bitirdi. Dünya Belediyeler Konseyi üyesi. Evli ve 2 çocuk babası.

SİİRT: Ali İlbaş

1967 yılında Siirt Merkezde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra Siirt Ticaret Meslek Lisesi'nden mezun olmuştur. İlbaş, evli ve 6 çocuk babasıdır.

NİĞDE: Faruk Akdoğan

1964 yılında Niğde'de doğdu. Eğitimine sırasıyla, Gümüşler Kasabası İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Lisesi mezuniyetinin ardından Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümüyle devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babası Faruk Akdoğan, orta derece Arapça ve İngilizce biliyor.

KIRKLARELİ: Selahattin Minsolmaz

1970'de Kırklareli'nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kırklareli'nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimini 1995 yılında Ulaştırma Mühendisliği alanında Yüksek Mühendis olarak tamamladı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

EDİRNE: Prof. Dr. Ahmet Günşen

1962 yılında, Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Turpçular köyünde doğdu. Uludağ Üniversitesi Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü'nü bitiren Günşen, Kırşehir Eğitim Fakültesine öğretim görevlisi olarak atandı (1988). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Türk dili" bilim dalında yüksek lisans yapan Günşen, 1994 yılında Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un danışmanlığında hazırladığı ve 2000 yılında da Türk Dil Kurumunca yayımlanan Kırşehir ve Yöresi Ağızları (İnceleme-Metinler-Sözlük) başlıklı teziyle Türk dili doktoru oldu. Günşen, evli ve biri erkek, ikisi kız olmak üzere, üç çocuk babasıdır.

MUŞ: Feyat Asya

1970 Muş doğumlu. İlk orta ve liseyi Muş'ta bitirdi. Memur-Sen Muş İl Başkanlığı yapmıştır. 2014 seçimlerinde AK Parti'nin Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya oldu.

YOZGAT: Kazım Arslan

1959 Yozgat doğum, İlk, orta ve liseyi Yozgat'ta okudu. Atatürk Üniversitesi TIP Fakültesini bitirdi. 1955 Refah Partisi'nden milletvekili oldu. Fazilet Partisi ile görevine devam etti. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

ÇANAKKALE: Mehmet Daniş

1971 Çanakkale doğumlu, ilk ve ortaöğrenimini Çanakkale'de bitirdi. İstanbul Üniversitesi hukuk mezunu. 22 ve 23. Dönemde Çanakkale Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevinde bulundu. 24. Dönemde TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığına seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

ÇORUM: Muzaffer Külcü

1971 Çorum doğumlu. Çorum İmam Hatip Lisesi ve İstanbul İlahiyat mezundur. AK Parti'nin Çorum Kurucu İl Başkanı olarak görevlendirildi. 3 Kasım 2002'de yapılan seçimlerde Çorum Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Çorum Belediye Başkanı olan Muzaffer Külcü evli ve 3 çocuk babasıdır.

ELAZIĞ: Mücahit Yanılmaz

1961 Elazığ doğumlu. 1983'te Fırat Üniversitesi Makine Mühendisliğini bitirdi. MSP Gençlik Kolları, Saadet, Fazilet ve HAS Parti'de görev aldı. Evli ve 4 çocuk babasıdır.