CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in dün enflasyonla ilgili yaptıkları açıklamaları için "AKP'nin ekonomi yönetiminde kafalar iyice karışmış. Anlaşılan metal yorgunluğu zirvede" dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Twitter'da, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın enflasyonla ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

Öztrak, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in, "Enflasyon yılın 2. yarısından itibaren düşmeye başlayacak", Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın ise "Enflasyondaki hızlanma önümüzdeki aylarda devam etmeye hazırlanıyor" açıklaması için "AKP'nin ekonomi yönetiminde kafalar iyice karışmış. Anlaşılan metal yorgunluğu zirvede..." dedi.