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AKP'nin Diyarbakır listesinde isim benzerliği krizi çıktı; gerçek Yunus Memiş'i YSK belirleyecek

AKP'de iki isim de "Yunus Memiş benim" deyince kriz çıktı

20 Eylül 2015 19:20

AKP, 1 Kasım'da yapılacak genel seçimler için milletvekili listesini cuma günü YSK'ya sunup liste kamuoyuna açıklanınca Diyarbakır'da 3'üncü sırada adı açıklanan 'Yunus Memiş krizi' ortaya çıktı. Habertürk gazetesinden Ahmet Yukuş'un haberine göre, Diyarbakır'da Eğitim -Bir-Sen Şube Başkanı Yunus Memiş ile aynı zamanda akrabası olan ve engelli kontenjanından başvuru yapan Yunus Memiş arasında adayın hangisi olduğu tartışma konusu oldu.

Diyarbakır Memur-Sen Şube Başkanı Yunus Memiş ile inşaatlarda boyacılık yapan kuzeni Yunus Memiş, AKP'ye 1 Kasım seçimleri için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

AKP Genel Merkezi, YSK’ya sunduğu 550 milletvekili aday listesinde 3. sırada yer verilen sendikacı Memiş’in yerine özürlü kontenjanından başvuran kuzeninin bilgilerine yer verdi. Memiş, “Ben davamın adamıyım. Seçilirsem inşallah Başbakan’ıma ve AK Parti’me layık olmaya çalışacağım” dedi.

AKP, 4 saat sonra fark edilen yanlışlığı gidermek için pazartesi günü YSK’ya ikinci başvuruda bulunacak. Öte yandan boyacılık yapan evli ve 1 çocuk babası 30 yaşındaki Yunus Memiş, gerçek adayın kendisi olduğunu belirterek adaylıktan istifa etmeyeceğini söyledi. 

Habertürk'te yayımlanan haberin tamamını okumak için tıklayın

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