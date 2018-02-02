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AKP'nin Çorum Belediye Başkanı adayı belli oldu

Eski Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla istifa etmişti

02 Şubat 2018 23:31

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine Muzaffer Külcü'nün istifa etmesiyle boşalan Çorum Belediye Başkanlığı için AKP'nin adayı belli oldu.  AKP Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ,  pazartesi günü yapılacak seçimlerde adaylarının, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül olduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ismi 'FETÖ' ve 'yolsuzlukla' anıldığı kaydedilen Külcü'nün istifasını istediği iddia edilmişti.  Eski Çorum Belediye Başkanı'na da,  30 Ocak'ta görevini bıraktığını açıklamamıştı. Külcü'den önce Erdoğan'ın talimatıyla AKP'li İstanbul, Ankara, Bursa, Niğde ve Düzce  belediye başkanları da istifa etmişti.

AKP Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Külcü'nün istifasının ardından belediye meclis üyeleri arasında yapılacak belediye başkanı seçimleri öncesi AK Partili Belediye Meclis üyeleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Parti binasındaki toplantıdan önce açıklamalarda bulunan Karadağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları değerlendirmenin ardından, partilerinin belediye başkan adayını, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül olarak belirlediklerini söyledi.

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı yaptıklarını dile getiren Karadağ, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Başbakanımızın da katıldığı istişare toplantısında, partimizin belediye başkan adayı, Belediye Başkan Yardımcımız Zeki Gül olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanımızın takdiridir ve teşkilat olarak bizler bu takdire saygı duyuyoruz. Bu süreçte el ele, gönül gönüle, tam bir kenetlenme içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Külliye'de gerçekleştirdiğimiz toplantı ile Türkiye'de ilk kez Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın bulunduğu bir ortamda bir aday belirlenmiş oldu."

 

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ÇorumAKPbelediye başkan adayı

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